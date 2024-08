Mentre in Rai si lavora alacremente alla nuova stagione tv, perchè alla fine della fiera la tv è quello che va in onda (per fortuna diciamo noi) domani pomeriggio si consumerà l’atteso vertice a tre per dirimere le varie questioni in campo nella maggioranza di governo. Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini si incontreranno per parlare dei temi di attualità, fra questi c’è il nodo da sciogliere sulla nuova governance Rai.

Il vertice di governo di domani ed il nodo Rai

A settembre sono previste le convocazioni delle Camere per eleggere i 4 membri del nuovo Consiglio di amministrazione della tv pubblica di loro pertinenza, a cui si aggiungeranno i due nomi che deve fare il Governo. A loro si aggiungerà il già eletto dai dipendenti Rai Davide Di Pietro.

I nomi della nuova governance Rai

Su TvBlog già qualche giorno fa vi abbiamo dato conto di come probabilmente finirà la partita. Oggi confermiamo quanto scritto, aggiungendo piccoli dettagli di contorno. Giampaolo Rossi sarà il nuovo amministratore delegato della Rai. Per quel che riguarda gli altri componenti del nuovo Cda della tv pubblica si conferma il nome di Simona Agnes per la carica di Presidente. In arrivo poi in quota Lega Alessandro Casarin, Federica Frangi per FdI, Roberto Natale dovrebbe essere il nome del PD, o giù di li e Alessandro Di Majo per i 5 stelle.

Per quel che riguarda la nomina del Presidente che deve essere ratificata dalla Commissione di Vigilanza, se non ci dovesse essere in partenza un accordo per la sua elezione (servono i 2/3 di preferenze) il nuovo Cda partirebbe comunque con un facente funzioni nel suo componente più anziano (potrebbe essere Casarin). D’altronde è già successo in passato e sta accadendo pure ora con Roberto Sergio che è Ad e contemporaneamente Presidente.

Il nuovo direttore generale corporate

A proposito di Roberto Sergio, chi è vicino a lui dice che ostenti tranquillità ed ottimismo. Per lui ci potrebbe essere il ritorno a Radio Rai, oppure la poltrona di Presidente di Rai Pubblicità ora occupata da Maurizio Fattaccio, su cui si mormora di una nomina a direttore generale. C’è anche poi da “sistemare” la pratica San Marino Tv. Chissà che Sergio vada sul Titano, vedremo. Va detto che Fattaccio fra un anno e mezzo andrà in pensione quindi appare poco probabile un suo spostamento. Più facile che nuovo direttore generale corporate (in quota Lega) venga nominato Marco Cunsolo, ottimo professionista e uomo Rai.

Le altre nomine delle direzioni di genere e di testata

La Lega poi si “prenderebbe” anche la direzione della TgR (che per altro aveva già con Casarin) con Roberto Pacchetti. Per quel che riguarda le altre direzioni di genere e di Tg conferme per tutti, con l’arrivo della nuova direzione contenuti (che sostituirà l’attuale Distribuzione) guidata dall’ottimo Stefano Coletta.