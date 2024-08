Lei è stata direttrice dell’intrattenimento day time, ora è alla guida di Radio 2. Simona Sala ha impresso al secondo canale radiofonico della tv pubblica la sua passione nel creare programmi. Un’appuntamento importante e molto ascoltato e visto del mattino è senza dubbio Radio 2 Social Club. Programma questo condotto da Luca Barbarossa, vera anima della trasmissione, che ha però perso Andrea Perroni, passato a Binario 2. La direttrice di Radio 2, dopo questo simpatico “scippo” operato da Rai2 si è messa alla ricerca di chi potesse sostituire Perroni a Radio 2 Social Club e la scelta è arrivata nelle scorse ore. Una scelta che ha il sapore della continuità e della valorizzazione delle risorse interne alla rete.

Radio 2 Social Club, appuntamento fisso del mattino di Radio 2 e Rai2

Programma partito nel 2010 su Radio 2, è poi sbarcato su Rai2 dove dal 2019 va in onda regolarmente. La messa in onda su Rai2 è a partire dalle ore 8:45, in questo che ormai è diventato un appuntamento fisso per molti telespettatori della tv del mattino. Una valida alternativa all’informazione dello storico rotocalco Unomattina, in onda sulla prima rete della Rai dalla fine degli anni ottanta. Cantanti e musicisti rigorosamente “live”, registi, attori, giornalisti, scrittori, comici si incontrano e si raccontano intorno al tavolo della sala B di via Asiago. Sono passati da quelle parti Francesco De Gregori, Laura Pausini, Angelina Mango, i Ricchi e Poveri, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Ferzan Özpetek, Fiorella Mannoia, Mahmood, Ornella Vanoni, i Rockets, Jack Savoretti, Sananda Maitreya. Una trasmissione che in questi mesi ha presentato più di settanta film e 200 libri, oltre alle principali novità discografiche di artisti affermati ed emergenti ed è riuscita negli anni a individuare e lanciare molti nuovi talenti in un clima divertente e divertito.

La sinergia fra Radio 2 e Rai2

La collaborazione fra Radio 2 e l’intrattenimento day time tv, ha uno dei suoi punti più alti il primo mattino. Proprio qui su TvBlog vi abbiamo dato conto dell’arrivo alle 7 su Rai2 del nuovo programma di varietà Binario 2. Trasmissione questa che eredita lo spazio lasciato vuoto dal Viva Rai2 di Rosario Fiorello, che come ormai pure i sassi sanno, ha deciso di tenersi lontano dalla tv per almeno un anno.

Andrea Perroni ed il passaggio a Rai2 con Binario 2

Ebbene, la scelta dei conduttori di Binario 2 strizza l’occhio proprio alla seconda rete radiofonica della Rai. Sia Carolina Di Domenico che Andrea Perroni provengono proprio da Radio 2. La prima conduce 610 con Lillo e Greg, il secondo ha affiancato per anni Luca Barbarossa proprio in Radio 2 Social Club. A proposito del buon Andrea Perroni, passando a Binario 2 ha lasciato vacante il posto di co-conduttore di Social Club, Siamo in grado di anticiparvi colei, perchè sarà una lei, che prenderà il suo posto nel programma di Luca Barbarossa.

Ema Stokholma approda a Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa

Restiamo anche qui nell’universo radiofonico-televisivo della Rai. Perchè ad affiancare Luca Barbarossa nella nuova edizione di Radio 2 Social Club a partire da metà settembre sarà Ema Stokholma. Conduttrice radiofonica e televisiva, notissima al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha già navigato fra tv e radio moltissimo. La scorsa stagione ha condotto insieme ai Gemelli di Guidonia il programma Radio 2 Happy family, che è andato in onda anche su Rai2 tutti i giorni alle ore 17. Programma questo che nella prossima stagione sulla Rete 2 sarà sostituito da una nuova trasmissione ovvero “La porta magica” in onda dal 7 ottobre. Al centro del programma “la trasformazione e il miglioramento di se stessi.”

Ema Stokholma sarà dunque la co-conduttrice della nuova serie di Radio 2 Social Club affiancando così lo storico padrone di casa di questo programma, ovvero Luca Barbarossa. Confermata la presenza -quasi fissa- di Saverio Raimondo. Ema tornerà poi anche in Back2Back con Gino Castaldo la sera su Radio 2. Appuntamento quindi su Radio 2 e su Rai2 con la nuova serie di Radio 2 Social Club con Ema Stokholma e Luca Barbarossa da metà settembre, dal lunedì al venerdì.