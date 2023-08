TvBlog è in grado di anticipare che la nuova stagione di Primo appuntamento, con Flavio Montrucchio confermatissimo alla conduzione, debutterà il prossimo 5 settembre in prime time su Real Time. Il dating show, prodotto dalla società Stand by Me, riaccenderà la prima serata del canale di Warner Bros Discovery disponibile al numero 31 del digitale terrestre.

Ogni martedì sera, alle ore 21.20, andrà in onda una puntata inedita della durata di 75 minuti, per un totale di 15 settimane. Si tratta degli episodi registrati lo scorso autunno (i primi 15 sono stati già proposti nei mesi antecedenti alla pausa estiva).

Il meccanismo di Primo Appuntamento – che da maggio 2021 ha dato vita allo spinoff dal titolo Primo appuntamento Crociera, ambientato su una nave da crociera – resta invariato anche quest’anno e vede al centro gli appuntamenti al buio tra cuori solitari che non si sono mai visti e che potranno vivere una serata diversa dal solito nella speranza di iniziare una nuova relazione amorosa.

Nella precedente edizione andata in onda a partire da gennaio 2023, al fianco di Montrucchio, oltre allo storico barman Mauro e alla brigata di sala puntuale e accogliente, c’era la nuova maître Barbara, impegnata a fare in modo che nel locale tutto sia perfetto.

Flavio Montrucchio pronto al ritorno in Rai

Per il re di cuori Flavio Montrucchio si tratta del primo impegno televisivo stagionale e della sesta edizione consecutiva alla guida di Primo Appuntamento. Il format all’esordio in Italia fu capitanato da Valerio Capriotti (prima edizione) e da Gabriele Corsi (seconda edizione). Tornando a Montrucchio, tra qualche settimana sarà protagonista delle nuove puntate del game culinario Cook40, in onda nel mattino del weekend su Rai2. Prima di tornare in Rai, dove è stato già apprezzato come attore in diverse fiction di successo ma anche conduttore per esempio a Lo Zecchino d’Oro) e di mettersi in cucina, però, ora è tempo di accogliere al ristorante di Primo appuntamento single alla ricerca dell’anima gemella.