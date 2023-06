Questa mattina su TvBlog abbiamo dato conto dell’addio di Alessandro Greco da Cook40, il programma del sabato mattina di Rai2 dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, e del suo futuro in una trasmissione legata al mondo della musica, prevista sulle reti Rai a partire da inizio 2024. Ora siamo in grado di svelare il nome del conduttore che prenderà il suo posto a Cook40. Si tratta, secondo quanto risulta a TvBlog, di Flavio Montrucchio.

Per il conduttore torinese sarà il ritorno sulla tv pubblica, che ha già frequentato negli anni scorsi recitando come attore in Fidati di Me con Virna Lisi e in altre fiction come Donna Detective e La nuova Squadra; quindi la partecipazione a Tale e Quale Show e il debutto da conduttore in alcune serate evento su Rai1, da Una notte per Caruso a Il Festival di Castrocaro, senza dimenticare la parentesi del 2015 a Lo Zecchino d’Oro.

Dal 2019 Flavio Montrucchio è entrato nel gruppo Discovery, oggi Warner Bros. Discovery, diventandone uno dei volti di punta, grazie all’ottima padronanza del mezzo e ad una immagine pulita e fresca. Da Primo Appuntamento a Bake Off Italia, sino al più recente Primo Appuntamento Crociera, questi i titoli che hanno segnato fino ad oggi il suo impegno su Real Time e che dovrebbe continuare regolarmente nei prossimi mesi.

Per Montrucchio, legato sentimentalmente ad Alessia Mancini, Cook40 (produzione Triangle) rappresenta la ghiotta occasione per rimettere piede in Rai, dove risulta essere apprezzato da tempo e ancor di più dalla nuova governance, a partire dal direttore dell’Intrattenimento Daytime Angelo Mellone, sotto la cui responsabilità è collocato il programma di cucina. Per questo motivo non sono da escludere nuove proposte, che, a dirla tutta, potrebbero essere previste anche in altre fasce orarie e chissà, magari, in un game show.

Insomma, il futuro in Rai per Flavio Montrucchio è tutto da scrivere, ma il presente ha già un titolo: Cook 40.