Dopo l’ormai rodatissimo Amadeus che annuncia cose di Sanremo al Tg1, eccolo il nuovo format della tv italiana: Fiorello che in Rai parla di Rai. Lo showman più amato nel Belpaese si può permettere tutto e allora praticamente in ogni puntata di Viva Rai2 commenta con ironia in diretta le vicende – a tutti i livelli – che riguardano la tv pubblica. L’attualità, va detto, lo aiuta molto, visto che in questo periodo abbiamo assistito all’ennesima girandola di nomine in coincidenza con l’insediamento del governo Meloni. Una situazione che ha provocato vari scossoni, compresi gli addii di due big come Fabio Fazio e Lucia Annunziata.

L’ultima, in ordine cronologico, risale a venerdì mattina, quando Fiorello ha ‘creato’ una notizia televisiva niente male, rendendo pubblici i dubbi di Amadeus rispetto al prossimo Festival di Sanremo, quello in programma nel 2024.

Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. M’ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, m’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere.

Immediatamente social e siti si sono attivati, cercando di capire quanta verità ci fosse nella battuta di Fiorello, perché si sa, quando si scherza, qualcosa di vero in fondo c’è. Poche ore dopo l’agenzia Ansa ha smentito tutto, facendo sapere che, secondo quanto “si apprende da ambiente Rai, il neo amministratore delegato Roberto Sergio e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo“. Lo stesso Fiorello a Tv Talk sabato ha spiegato che trattavasi di boutade.

Nella sua isola felice Viva Rai2, lo showman siculo non si limita a parlare della Rai, ma la fa anche parlare. Nel senso che in un mese è riuscito a portarsi a casa dichiarazioni notiziabili da parte dei due amministratori delegati che si sono avvicendati, prima Carlo Fuortes (che ha inviato un contributo video relativo a TeleMinkia), poi Roberto Sergio (che su Whatsapp ha replicato alle sue battute scrivendo “spiritosone, tu resti con noi“).

La lunga e prestigiosa carriera, ottime relazioni personali con big (e non solo) dello spettacolo, i rapporti distesi e diplomatici con la stampa, il talento fuori dal normale: è così che si spiega il gioco facile di Fiorello, l’unico personaggio televisivo a cui è concesso ‘scherzare’ tutto e tutti.