Ultima puntata per Tv Talk, l’osservatorio sulla tv italiana in onda il sabato pomeriggio su Rai 3. Per il finale di stagione il programma in onda su Rai 3 ha assegnato i Tv Talk Awards, dei riconoscimenti alle migliori trasmissioni della stagione. La stampa e i social hanno assegnato il premio a Viva Rai 2 di Fiorello per la Migliore Novità nell’intrattenimento. Fabrizio Biggio ha vinto come Personaggio Rivelazione dell’anno per i social.

Il diretto interessato è tornato sull’episodio di ieri riguardante le presunte dimissioni di Amadeus dal Festival di Sanremo 2024, poi smentite da Rai e Amadeus:

“Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!”.

Poi il chiarimento: si è trattato di uno scherzo in quanto lo showman era sicuro che Amadeus non stesse guardando Viva Rai 2.

“So esattamente che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato, ora dico ‘sta cosa e vediamo che succede… e infatti è successo. Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?”. Sapevo che lo avrebbero chiamato l’ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio, mi hai rovinato il venerdì, Ciuri”. Non è mancato un pensiero al ritorno in prime time:

“Ci vuole un’idea”.

Quanto al futuro di Viva Rai2 il comico non si scompone:

“Decideremo dopo il 9 giugno, ricordiamoci che abbiamo fatto tre edizioni in una. L’anno prossimo finisce l’effetto sorpresa, le aspettative sono maggiori, quindi si va incontro a un insuccesso…”.

Partito nel dicembre 2022, Viva Rai 2 già dal debutto ha fatto crescere vertiginosamente gli ascolti del mattino della seconda rete Rai. Originariamente il programma era previsto nel mattino di Rai 1, ma il comitato di redazione del Tg1 si era ribellato alla decisione con un comunicato che il diretto interessato non aveva affatto gradito. Al suo fianco lo showman ha voluto Fabrizio Biggio de I Soliti Idioti e Mauro Casciari, ex Iena e speaker radiofonico. Gabriele Vagnato, star di Tik Tok, è l’inviato a Milano. Fiorello lo ha notato a Love Mi, il concerto di beneficenza di Fedez su Italia 1.

Al morning show hanno partecipato tantissimi ospiti, come Emma Marrone, Annalisa, Mahmood, Claudia Gerini, Lorella Cuccarini, Amadeus, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Luca Argentero, Giorgia, Colla Zio, Tananai, Jovanotti, Angelina Mango, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, i Pooh, Alexia. Diversi cantanti si sono cimentati nel creare il jingle del programma, da Alexia a Michele Zarrillo, passando per la sigla di Jovanotti.