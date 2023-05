Lucia Annunziata, Fiorello ironizza: “Italiani disperati”. Poi la finta lettera di dimissioni: “Non voglio farmi bionda come Giorgia Meloni”

Puntata numero 100 per Viva Rai 2, il fortunatissimo morning show di Fiorello sulla seconda rete Rai. Il varietà travestito da rassegna stampa non poteva non toccare il principale avvenimento della giornata di ieri, ovvero le dimissioni di Lucia Annunziata.

Con la sua consueta ironia, lo showman ha dichiarato:

“Gli italiani sono disperati da quando se n’è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani sono interessati da ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via, bisogna capire da dove arriva”.

Successivamente, Fiorello ha letto una finta lettera di dimissioni dell’ormai ex giornalista Rai:

“Non voglio, come immediatamente chiesto dai vertici Rai, farmi bionda come Giorgia Meloni. Non posso accettare che il mio programma cambi nome da ‘mezz’ora in più’ a ‘un po’ meno di Bruno Vespa’. Non ho intenzione di cancellare il tatuaggio sulla spalla sinistra con Che Guevara che prende uno spritz con Elly Schlein. Il ministro Lollobrigida quando ha saputo che mi chiamo Annunziata, mi ha proposto di condurre un programma sui nati della settimana. Non posso tradire le mie origini di sinistra, io sono così di sinistra che la password della mia e-mail è ‘intillimani’. La vera ragione delle mie dimissioni? Devo confessare un grande segreto: da sempre, il mio canale preferito è Discovery!”

Il riferimento nell’ultima frase è ovviamente a Fabio Fazio, che la scorsa settimana ha annunciato l’uscita dalla Rai per entrare dal prossimo autunno nel gruppo televisivo americano. Il conduttore genovese condurrà Che Tempo Che Fa su Nove insieme a Luciana Littizzetto e probabilmente anche Filippa Lagerback.

In due settimane quindi Rai 3 ha dovuto subire due uscite eccellenti e a questo punto chissà se ce ne saranno altre. Peraltro il programma di Lucia Annunziata Mezz’ora in più aveva appena ricevuto la riconferma per la stagione 2023-2024, ma la conduttrice stando al Corriere della Sera temeva spacchettamenti della trasmissione. Al posto di Annunziata potrebbero arrivare Serena Bortone, in uscita da Oggi è un altro giorno, oppure Luisella Costamagna, fresca di partecipazione a Ballando con Le Stelle.

Lucia Annunziata: lo scontro con la ministra Roccella

Aveva fatto scalpore inoltre il faccia a faccia abbastanza turbolenta tra la stessa Annunziata e la Ministra della Famiglia e della Natalità Eugenia Roccella. Quest’ultima aveva rivendicato il ruolo del governo nell’annullamento delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali, ventilando comunque la possibilità della stepchild adoption; la giornalista aveva invitato il governo a legiferare sul tema, lasciandosi scappare una parolaccia (“E fatele queste leggi, c…o”).

Quanto a Fiorello, viene da chiedersi se alla lunga apparire in video dal lunedì al venerdì commentando vicende al confine tra televisione e politica non possa farlo risultare divisivo. Intanto la seconda stagione di Viva Rai 2 dovrebbe tornare, anche se l’ultima parola spetta naturalmente al padrone di casa.