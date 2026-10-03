Fiorello annuncia la data del suo nuovo programma: lo showman approda in access prime time il 18 ottobre 2026

La domenica non sarà più la stessa. Rosario Fiorello torna su Raiuno, si sapeva già da qualche settimana grazie a uno spot promozionale lanciato poco tempo fa, ora la parodia a Brad Pitt – in una nota promozione di servizi bancari – si arricchisce di un altro dettaglio. La data ufficiale. Al posto del canonico prossimamente troviamo un giorno e un orario. Domenica 18 ottobre 2026, ore 20.30, Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini lo aspetta e ci saranno diverse cose da scoprire.

In primis bisogna capire cosa farà Fiorello: torna in tv, lo abbiamo capito, ma il tipo di format è ancora da svelare. Ci sarà un Varietà oppure proporrà una nuova formula di intrattenimento televisivo? Fiorello è quello che si è inventato di sana pianta il “matin show”. Al posto del consueto morning show americano. Ora potrebbe tornare a qualcosa che ha già fatto: il mini Varietà in preserale. Anzi, in access prime time. Solo la domenica, il resto della settimana a quell’ora c’è Bruno Vespa e poi Affari Tuoi.

Fiorello torna su Raiuno

Contenuti che non vanno toccati perchè restano un must di Viale Mazzini. Quindi potrebbe esserci anche una terza ipotesi. Lo scorso anno Fiorello ha fatto una sola apparizione, su Raiuno, nello studio di Bruno Vespa. Pochi minuti in diretta per lanciare, con uno show istantaneo, la nuova stagione de La Pennicanza. Non è escluso che possa accadere lo stesso. Un lancio alla sua maniera, con balli, sketch comici e coreografie, per tornare poi in radio con annessa visione televisiva.

Queste al momento sono le possibilità: nuovo show in arrivo, eventuale Varietà in cantiere, oppure la stagione imminente de La Pennicanza presentata su Raiuno. Tutto da scoprire. Sicuramente però Fiorello non ha bisogno di presentazioni. Ormai è format di sè stesso. Il pubblico si fida e lo attende, come dimostra lo spot lanciato in pochissimo tempo. Istantaneo, veloce, dirompente. Boom di condivisioni e riprese a mezzo stampa.

Appuntamento al 18 ottobre 2026

Ormai non lo fermano più. Fiorello ha iniziato a scaldare i motori per un’altra stagione radiotelevisiva da protagonista. Non sarà Brad Pitt, ma in Italia il suo nome è sempre una garanzia. Quasi come se fosse una star del cinema americano. Anzi, uno showman pronto – ancora una volta – a sparigliare le carte.