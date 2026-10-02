Fiorella Pierobon tra piccolo schermo e atelier d’arte: la celebre annunciatrice televisiva è diventata una pittrice

Sorriso smagliante, dizione impeccabile, capelli castani che le cadono lungo le spalle. L’immagine di Fiorella Pierobon è chiara per tutti coloro che hanno vissuto una determinata epoca televisiva e si ricordano, ancora, molto bene il ruolo e la rilevanza mediatica che avevano le annunciatrici. Un mestiere complicato, ma fondamentale che recentemente è tornato alla ribalta grazie a qualche celebre parodia sul piccolo schermo. Impossibile non ricordare Emanuela Fanelli, oggi protagonista con la sua serie tv Peccato, nel corso di Una Pezza di Lundini. La nota attrice prendeva a modello l’atteggiamento delle cosiddette signorine buonasera per dar vita ad annunci stravaganti che servivano da gancio per l’inizio del “previsto programma”.

Una trovata autorale di Giovanni Benincasa che ha reso quel determinato spazio di format un vero e proprio tormentone tra condivisioni social ed eccellenti rielaborazioni. Tornando a Fiorella Pierobon, l’ex volto televisivo è stata per anni una presenza fissa di Fininvest: dal 1984 al 2003 ha ricoperto il ruolo di prima annunciatrice a Canale 5 e non solo. La ricordiamo in una carrellata di comunicazioni precise che scandivano la giornata e soprattutto la prima serata degli appassionati, note le parodie che enfatizzavano il suo aplomb anche nei momenti più complicati.

Fiorella Pierobon, volto simbolo di Mediaset

Abbiamo visto come sia stata in grado di mantenere la calma persino nei momenti più difficili: quando Jurassic Park approda sulla generalista viene chiamata per fare l’annuncio. Mediaset aveva preparato delle finte scosse per dare l’impressione che i dinosauri stessero davvero arrivando in studio. Pierobon non venne avvisata: era al corrente che sarebbero partite delle scosse, ma non sapeva il momento esatto. L’obiettivo era rendere tutto più spontaneo per l’annuncio del film. Missione compiuta: lei è riuscita a comunicare la prima visione assoluta con tanto di sgomento programmato, senza risultare impaurita o scomposta.

Una pagina di televisione che ha dato seguito a performance successive di egual livello, la professionalità e la passione sono sempre state al centro della vita della nota annunciatrice. L’esperienza nel settore televisivo non le è mai mancata: Fiorella Pierobon ha iniziato a popolare il piccolo schermo da giovanissima. Correva l’anno 1982 e su Italia Uno era già al fianco di Gabriella Golia in veste di co-annunciatrice della celebre emittente cadetta. Una gavetta che le permise, dopo un anno di “apprendistato”, di approdare a SuperFlash e Bis. Accanto a Mike Bongiorno la donna ha potuto sperimentare appieno il palcoscenico televisivo. Non si vedeva esclusivamente il mezzo busto, Pierobon sapeva come gestire la scena e mostrare il proprio carisma.

L’esperienza con Mike Bongiorno e gli anni a Canale 5

Il noto conduttore televisivo ne ha elogiato spesso la compostezza e le capacità di co-conduzione. Successivamente sono arrivate altre importanti esperienze televisive come Anteprima, Rivediamoli, Buongiorno Italia, Festivalbar – manifestazione itinerante che l’ha fatta diventare un riferimento per i giovanissimi dell’epoca – e Holiday On Ice. Tasselli di un mosaico ricco che l’ha portata, nel 1984, a stabilirsi sulla rete ammiraglia Mediaset. L’arrivo degli anni Novanta le ha restituito anche un’esperienza come autrice e cantautrice musicale, due sono gli album all’attivo: L’affascinante gioco della seduzione ed Encanto, pubblicati rispettivamente nel 1991 e nel 1996.

Il percorso da annunciatrice, poi, ha preso il sopravvento dandole anche diverse soddisfazioni. Il nuovo millennio, poi, ha portato un cambiamento definitivo facendo finire in archivio proprio il ruolo dell’annunciatrice. L’emancipazione aveva soppiantato anche determinate liturgie catodiche. Nel 2003 Fiorella Pierobon, con la sua discrezione e altrettanto garbo, ha salutato Mediaset dal bancone di Striscia La Notizia ringraziando – con la collaborazione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti – l’azienda per tutto il sostegno e la fiducia che ha saputo darle nel corso degli anni.

L’ultima apparizione a Quelli Che Il Calcio

L’ultima sua apparizione televisiva, tuttavia, è in Rai: il programma è Quelli Che Il Calcio. Correva l’anno 2005, l’emittente era Rai2. Si è trattato soltanto di una fugace parentesi, sufficiente per inserire nel Curriculum anche un’esperienza a Viale Mazzini. Soddisfazione personale che non avrebbe fatto la differenza sul piano delle future referenze lavorative. Nel 2007, infatti, Fiorella Pierobon cambia vita: abbandona in maniera definitiva il piccolo schermo e si trasferisce a Nizza, dove con i guadagni sostanziosi degli anni passati in tv ha aperto il suo primo atelier.

La donna ha cominciato a realizzare le sue opere pittoriche collezionando anche un discreto seguito, i social ancora non erano esplosi definitivamente ma lei iniziava già a essere conosciuta per le proprie peculiarità artistiche. I quadri della Pierobon vengono realizzati prevalentemente con colori a olio e acrilici e materiali come sabbia, juta, cera, plexiglas e alluminio. Una passione che continua ancora oggi e anche il business non si è mai fermato. Nell’arco di 19 anni gli atelier sono diventati più grandi e hanno aumentato il numero e le disponibilità di opere.

La nuova vita da pittrice

Recentemente ne ha aperto un altro in provincia di Lecco, a Imbersago, dove le sue creazioni vanno per la maggiore. Fiorella Pierobon ha lasciato primi piani e telecamere per prendere in mano i pennelli e i risultati non mancano. Questa “seconda vita” da artista le sta dando tante soddisfazioni. Lo stesso accadeva quando faceva l’annunciatrice, ma stavolta il successo ha un sapore diverso perchè la sua firma è applicata a creazioni che stimolano estro e capacità pittoriche. Un’impronta su gusti e aspettative degli appassionati d’arte. Un modo ancora più diretto per entrare nella quotidianità delle persone.

La vita di prima non le manca per niente, conserva tuttavia ricordi bellissimi che condivide con quella che a lungo è stata una sua collega. Emanuela Folliero, infatti, è molto amica di Fiorella Pierobon. È passata dai Bellissimi di Rete4 ai quadri bellissimi dell’amica: questa è una sua battuta che ha osato fare a mezzo social per promuovere le creazioni della Pierobon. I tempi di Fininvest sono finiti, le annunciatrici restano un lontano ricordo. Il fervore di quegli anni, però, la donna continua a viverlo in modo diverso. Ora la soddisfazione più grande è regalare un quadro a coloro che un tempo erano suoi colleghi e attualmente sono semplici amici. Un legame che cambia, ma non si spegne mai. Esattamente come la televisione.