E’ arrivato proprio i giorni scorsi lo stop -almeno per ora- del nuovo spettacolo di varietà con protagonisti Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino Andiamo avanti. Lo show era previsto per la serata del venerdì nel prossimo mese di gennaio dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Si parla di rinvio, ma ancora non si sa a quando, fra le ipotesi ci potrebbe essere il sabato sera dopo il Festival di Sanremo, anche se la serata più caldeggiata per questo varietà resterebbe quella più docile del venerdì. Con lo stop di Andiamo avanti si è aperta una piccola grande falla nella programmazione del venerdì sera di Rai1 e qui potrebbe venire in soccorso un’artista già di casa a Rai1, che gravita sempre nel medesimo ambiente da cui doveva nascere Andiamo avanti ed il suo nome è Fiorella Mannoia.

La brava cantante dai capelli rossi, come già avevamo avuto modo di annunciare da queste parti, era prevista nel palinsesto prossimo futuro di Rai1 con una nuova serie del suo show Un due tre Fiorella, che tanti riscontri positivi, sia di critica che di ascolti, aveva ottenuto nella sua prima edizione. Ebbene, la seconda serie di questo spettacolo musicale potrebbe giungere in soccorso del palinsesto di gennaio di Rai1, quando potrebbe essere posizionata nella serata del venerdì al posto dello show Andiamo avanti, che vedeva appunto protagonisti Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Insomma il cambio fra lo show previsto a gennaio e quello previsto più avanti sarebbe poco traumatico perchè i due varietà in qualche modo avrebbero più di una affinità. Entrambi gli show infatti partono da dei grandi cantanti ed artisti nel ruolo di padroni di casa, con l’aiuto di tutta una schiera di ospiti per poter mettere insieme uno spettacolo di qualità. Per fine mese poi, come già annunciato da queste parti, la staffetta passerà alla seconda edizione del Cantante mascherato con Milly Carlucci e la sua band, con tanto di una giuria parzialmente rinnovata.

Questo al momento potrebbe essere il gennaio di Rai1 nella serata del venerdì, mentre di sabato come è noto c’è l’edizione “matrimoniale” di Affari tuoi diretta e condotta da Carlo Conti.