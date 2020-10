Ve ne abbiamo parlato qui diffusamente qualche giorno fa. Il riferimento è alla serata del venerdì che Rai1 ha votato per l’intrattenimento. Sono infatti previsti per la sera del quinto giorno della settimana tutta una serie di appuntamenti di spettacolo che andranno ad arricchire l’offerta di questo genere televisivo per il pubblico della prima rete della televisione pubblica. Pare che al momento se ne potrebbe aggiungere uno con protagonista Fiorella Mannoia.

Facciamo un breve ripasso rispetto a quello che vedremo da inizio 2021 e fino al termine della stagione televisiva. Si partirà dunque a gennaio con il nuovo spettacolo di varietà che vedrà impegnati Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino in una sorta di calambour televisivo per una serie di appuntamenti che giocheranno, con la complicità di alcuni personaggi del mondo della canzone, del cinema e del teatro, sui diversi generi di spettacoli.

Poi si proseguirà con cinque appuntamenti della seconda serie del Cantante mascherato, il varietà musicale condotto e diretto da Milly Carlucci che ha ottenuto un buon successo di pubblico nella passata stagione televisiva. Sarà la volta poi della settimana che Rai1 dedica ogni anno al Festival della canzone italiana in diretta da Sanremo. Quindi eccoci all’aggiornamento che da un senso a questo post.

In un primo momento erano previste una serie di serate “one shot” con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano. I nomi che erano stati pubblicati da queste colonne erano quelli di Loretta Goggi e Christian De Sica. In realtà, secondo le ultime notizie, almeno per quel che riguarda Loretta Goggi, la serata prevista è stata rimandata per volere della stessa Loretta.

Stefano Coletta, responsabile della programmazione della prima rete Rai, aveva offerto a Loretta una serata televisiva in cui si celebrasse la sua carriera, composta ormai da 60 primavere. L’artista romana ha declinato per ora l’invito. In realtà Loretta avrebbe spiegato a Coletta che celebrare il passato non le interessa. L’ha ringraziato per la stima e si sono detti che ne riparleranno appena sarà libera dai suoi impegni e appena ci sarà l’idea giusta che non sia una semplice celebrazione.

In questo slot televisivo arriverà Fiorella Mannoia, molto stimata da Coletta, per una nuova serie di serate, precisamente saranno due, che partiranno dal suo precedente varietà trasmesso sempre da Rai1 “Un , due, tre Fiorella”. A seguire ci sono varie alternative allo studio, fra le quali un nuovo varietà con Mara Venier, ma su questo ci torneremo.