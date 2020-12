Andiamo avanti rallenta, stop per lo show di Baglioni e Favino su Rai1

Continua a creare problemi su problemi l’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese, riflettendo le sue problematiche anche sulla televisione e sui suoi programmi prossimi, futuri. Vi avevamo dato conto dell’approdo per gennaio nei venerdì sera della prima rete della televisione pubblica del nuovo spettacolo musicale dal titolo Andiamo avanti. Il programma animato dalla coppia formata da Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino era appunto previsto nei venerdì di Rai1 del prossimo mese di gennaio.

Anche in questo caso i tentacoli dell’emergenza sanitaria da Covid 19 hanno reso problematica la sua realizzazione, tanto che si sarebbe deciso, stando alle ultime informazioni che abbiamo avuto modo di captare, di rimandare il programma a tempi migliori. Non dovremmo vedere dunque nei venerdì sera di gennaio questo nuovo show che doveva essere nelle intenzioni un collage di momenti di spettacolo fra musica, cinema e teatro animato dai due protagonisti di qualche Festival di Sanremo fa.

Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino infatti avrebbero dovuto animare questo nuovo programma televisivo insieme a grandi ospiti, sia del mondo della musica che del mondo del cinema e del teatro, in un percorso narrativo per certi versi già sperimentato dalla coppia nel Festival di Sanremo che li avevano visti protagonisti qualche tempo fa.

Nessuna cancellazione definitiva, ma solo un stop provvisorio (almeno per adesso) per questo spettacolo che vedremo su Rai1 solo un po’ più avanti, quando le maglie del Coronavirus si faranno più larghe e permetteranno la sua realizzazione in totale sicurezza. Nel frattempo su Rai1 vedremo dunque dal 29 gennaio 2021 la seconda edizione del Cantante mascherato, quindi la nuova edizione di Top 10, poi lo show con Fiorella Mannoia, quindi il nuovo spettacolo musicale condotto da Serena Rossi La canzone segreta, poi a marzo la settantunesima edizione del Festival di Sanremo animata da Amadeus e Fiorello, per il secondo anno consecutivo.