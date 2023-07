Filippo Facci sarà uno dei nuovi volti di Rai 2 a partire dalla prossima stagione televisiva 2023-2024. Il giornalista sarà al timone de I Facci Vostri, uno spazio di approfondimento che andrà in onda prima del Tg2 delle 13. Ma nemmeno il tempo di essere annunciato che sul conduttore è già divampata una polemica.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter un estratto di un articolo di Facci sulla vicenda che vede protagonista Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il giovane avrebbe stuprato una ragazza e la vittima sarà sentita dagli inquirenti nella giornata di domani.

Questo è intanto l’estratto “incriminato” in merito alla vicenda:

“(…) una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere anche fatta da Leonardo Apache La Russa (…)”.

Sulla questione è intervenuto Sandro Ruotolo, ex volto dei programmi di Michele Santoro e adesso esponente del Partito Democratico a guida Elly Schlein, del quale è responsabile dell’Informazione:

“Conviene alla Rai, al servizio pubblico affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così sul giornale: ‘una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?’.

Il senatore ha continuato:

“E che dice il comitato etico della Rai? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista”.

Classe 1967, Filippo Facci vanta collaborazioni con Libero, L’Unità, la Repubblica, Il Tempo e il settimanale Grazia. Ha preso parte con una sua rubrica alle prime tre edizioni di Mattino Cinque tra il 2008 e il 2010, partecipando di tanto in tanto in qualità di opinionista a Domenica Live di Barbara d’Urso. Nel 2012 ha condotto In Onda su La7 al fianco di Natasha Lusenti.

FILIPPO FACCI E NON SOLO: L’INFORMAZIONE RAI 2023-2024

Per quanto riguarda l’informazione Rai 2023-2024, oltre all’appuntamento quotidiano I Facci Vostri sulla seconda rete Rai, si segnalano sostanziose novità su Rai 3: l’ex politica e ora conduttrice Nunzia De Girolamo sbarcherà con il talk show Botta e risposta, Monica Maggioni prenderà il posto di Lucia Annunziata a In Mezz’ora, Report di Sigfrido Ranucci traslocherà dal lunedì alla domenica al posto di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, nel frattempo migrato su Nove. Restart con Annalisa Bruchi lascia la seconda serata di Rai 2 (al suo posto Tango con Luisella Costamagna) per spostarsi su Rai 3.