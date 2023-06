Aria di promozione sul campo per Re Start. Il programma di informazione economica diretto e condotto da Annalisa Bruchi lascerà la seconda serata settimanale di Rai2. Re Start però non lascia la televisione ma, anzi, viene promosso. Infatti da appuntamento settimanale diverrà un quotidiano. La collocazione di questa nuova serie del programma di Annalisa Bruchi sarà su Rai3. Andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 10, subito dopo la puntata di Agorà condotta da Roberto Incocchi.

Promozione dunque sul campo per Re Start, programma partito nell’autunno del 2020 dapprima nella seconda serata del mercoledì di Rai2. Poi il programma ha saltellato nel palinsesto del secondo canale della televisione pubblica, passando prima al lunedì e poi al venerdì. Il DNA dalla trasmissione è sempre stato sostanzialmente il medesimo. Con anche una versione dedicata al Covid nel periodo in cui la terribile pandemia ha colpito il nostro paese,

Raccontare cioè il mondo dell’economica in modo semplice e comprensibile a tutti. Cosa questa che deve essere il faro di un servizio pubblico radiotelevisivo. Re Start lascia dunque la seconda serata di Rai2 – il prossimo anno popolata il lunedì da Tango con Luisella Costamagna, Storie di donne al bivio al martedì e Generazione Z il giovedì entrambi con Monica Setta – per passare al mattino quotidiano di Rai3.

Una promozione dunque per Annalisa Bruchi e per Re Start, ma anche una bella sfida. Quella cioè di raccontare tutti i giorni l’economia e tutto ciò che l’economia muove nella vita di tutti i giorni. Il tutto sempre in maniera semplice, ma al tempo stesso autorevole. Appuntamento dunque con la nuova serie di Re Start con Annalisa Bruchi, nel mattino di Rai3, dalle ore 10 subito dopo Agorà, da settembre.