Si torna ai fornelli, con una storia che riprende un cliché dei film, ovvero lo scambio di identità tra fratelli, attualizzandolo in chiave romantic comedy: Gemelli, cucina e amore (titolo originale “Mix Up in the Mediterranean”, trasmesso da Hallmark Channel nel 2021), in onda questa sera, martedì 4 giugno 2024, alle 21:20 su Raidue, ci racconta la storia di due fratelli che mettono in atto un piano da cui, però, non potranno tornare indietro.

Gemelli, cucina e amore, la trama

I fratelli Josh e Julian Northrup (Jeremy Jordan), sono molto simili tra di loro, ma conducono vite molto differenti. Josh lavora nel vecchio ristorante di famiglia a Yakutat, in Alaska, insieme al Henry (Callum Blue), mentre Julian vive beato a New York.

Josh dedice di partecipare ad un concorso di cucina a Malta, anche per vincere il premio in denaro che potrebbe aiutarlo a salvare il suo ristorante. Julian decide di raggiungere lui ed Henry per allontanarsi dal suo capo, ma le cose cambiando quando Josh si infortuna e rischia di non partecipare alla gara.

Julian si ritrova quindi a vestire i panni del fratelli, approfittando della loro somiglianza. Passa prima fase del concorso, ma quando gli viene messo al polso un braccialetto irremovibile, si ritrova costretto a “interpretare” Josh per tutto il resto della gara.

Ora, il futuro di Josh è nella mani di Julian, che dovrà seguire per filo e per segno tutte le indicazioni del fratello che vuole vincere. A complicare le cose, la presenza di Etienne (Edward De Gaetano), acerrimo nemico di Josh, e di Meg (Jessica Lowndes), organizzatrice dell’evento, di cui Julian si innamora.

Gemelli, cucina e amore, il cast

Protagonista del film-tv è Jeremy Jordan, visto nel cast di Supergirl, mentre Jessica Lowndes è comparsa in 90210, sequel di Beverly Hills, 90210.

Jeremy Jordan è Josh e Julian Northrup;

è Josh e Julian Northrup; Callum Blue è Henry;

è Henry; Edward De Gaetano è Etienne;

è Etienne; Jessica Lowndes è Meg;

è Meg; Stephen Oliver è Chester;

è Chester; Michelle Martin è Heike Mueller;

è Heike Mueller; Nadia Sohawon è Annie Leroux.

Gemelli, cucina e amore, dov’è girato?

Il film-tv è stato girato interamente a Malta, a La Valletta e St. Julian’s.

Gemelli, cucina e amore su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Gemelli, cucina e amore in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.