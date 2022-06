Filippo Bisciglia: “Temptation Island non va in onda? Mi fa tanto male” (VIDEO)

Filippo Bisciglia affida alla sua pagina Instagram (quasi un milione di follower) il suo primo commento all’assenza di Temptation Island nel palinsesto estivo di Canale 5 (notizia anticipata da TvBlog nelle scorse settimane). Il conduttore, infatti, ha pubblicato un video nel quale non fornisce spiegazioni sulla mancata messa in onda del reality che conduce dal 2014, ma racconta le sue sensazioni, rivolgendosi direttamente agli appassionati della trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

In questo periodo più o meno sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island, ma purtroppo quest’anno non sarà così. In questo ultimo periodo sto ricevendo tantissimi messaggi in cui mi chiedete perché non ci sarà il programma (…) Anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation, mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo, eravamo una famiglia.

Il dispiacere di Filippo Bisciglia è facilmente comprensibile, considerando che la mancata messa in onda di Temptation Island significa per lui un impegno professionale (e un’entrata economica) in meno. A maggior ragione considerando che negli ultimi anni l’ex gieffino si è concentrato praticamente – salvo qualche eccezione (Tale e quale show e Amici Celebrities, per esempio) – solo sulla conduzione del reality di Canale 5.

Chissà se nei prossimi mesi Bisciglia potrà tornare da protagonista in tv o se dovrà attendere che la situazione Temptation Island (attualmente non previsto nei palinsesti di Canale 5 nemmeno per l’autunno) si sblocchi. Sempre ammesso che si sblocchi. Intanto, fronte Fascino (la casa di produzione della De Filippi) qualcosa si muove, come vi abbiamo raccontato in queste ore.

Se pensate che il “c’è un video per te’ possa mancarvi da qui alle prossime settimane, vi consigliamo di guardare il video qui sotto fino alla fine.