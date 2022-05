Appassionati di corna e tradimenti in tv, rassegnatevi: niente Temptation Island per quest’anno, nemmeno dopo l’estate. Qualche settimana fa su TvBlog avevamo confermato – come anticipato già lo scorso autunno – che il programma condotto da Filippo Bisciglia non sarebbe andato in onda su Canale 5 nel corso dell’estate. Avevamo però aggiunto che “non è escluso che Temptation torni, con registrazione ad agosto in Sardegna e messa in onda successiva all’estate“, come peraltro già accaduto nel 2020, quando la fortunata trasmissione ebbe una versione autunnale, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi (attualmente fuori da Mediaset, si vocifera di un accordo sempre più vicino con la Rai).

Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate. E, a proposito di produzioni tv firmate Fascino, non ci sarebbe alcun nuovo programma in lavorazione, come invece il settimanale Chi aveva scritto nei giorni scorsi, con riferimento ad un titolo le cui riprese sarebbero previste a fine maggio.

Dunque, dopo una lunga e intensa stagione ricca di successi (e un unico fallimento, l’esperimento Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura), attualmente in casa Maria De Filippi tutto sarebbe fermo (in realtà in queste ore agli Elios sono in corso le registrazioni delle ultime puntate di Uomini e donne).

Nelle prossime settimane la conduttrice dovrebbe mettere mano alla nuova edizione di Amici (confermatissima in palinsesto), a partire dal cast dei docenti, per i quali al momento non si hanno certezze. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, chi di loro sarà confermato e chi, invece, sarà sostituito? Di sicuro, almeno stando a quanto ci risulta, non è prevista la new entry di Achille Lauro, come invece si vocifera nell’ambiente da qualche ora.

Per quanto riguarda Tu sì que vales, infine, le registrazioni inizieranno a luglio, con il cast che dovrebbe essere confermato in toto.