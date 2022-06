Per Mediaset Extra ormai è una tradizione, e anche quest’anno non vuole essere da meno. Le repliche del Festivalbar tornano ad occupare le prime serate del sabato della rete tematica Mediaset (al canale 55 del digitale terrestre) e per rispettare i ventennali, quest’anno chiaramente toccherà all’edizione 2002.

Si comincerà sabato 9 luglio 2022 alle 21:10 con il galà d’apertura che, ricordiamo, andò in scena dalla cornice di Piazza Plebiscito a Napoli riempita da oltre 200.000 mila persone. La prima puntata venne trasmessa da Italia 1 il 27 maggio 2002.

Nel galà tra i tanti artisti rivedremo Andrea Bocelli, Ligabue, Zucchero, Elisa, Jovanotti. Ronan Keating e i Simple Minds. Ogni sabato dunque Mediaset Extra proporrà le 10 puntate di un’edizione che nel complesso ha toccato altre 4 città oltre il capoluogo partenopeo: Piazza del Duomo a Pistoia, il Teatro Greco di Taormina, l’Anfiteatro Romano di Cagliari e – chiaramente – le due finali all’Arena di Verona.

All’appuntamento della prima serata su Mediaset Extra si accosta quello della seconda serata in cui saranno ritrasmesse le repliche del Festivalbar 2001, messe in onda la scorsa estate.

Festivalbar 2002: conduttori e curiosità

La presentazione fu affidata ad Alessia Marcuzzi, ormai garanzia della kermesse estiva sin dal 1997 e giunta al suo ultimo anno di conduzione, con lei Daniele Bossari (al suo secondo anno consecutivo) e l’approdo di Michelle Hunziker (che tornò anche per l’edizione 2003). Da non dimenticare lo spin-off dell’anteprima Festivalbar condotto da un Marco Maccarini in crescita ‘prestato’ da MTV.

In questa stagione la novità più interessante ed importante fu la possibilità di cantare live data a tutti gli artisti. Questo fu un volere di Andrea Salvetti (Direttore artistico) che proseguì in questo senso anche per le edizioni successive.

Fu il primo Festivalbar post 11 settembre 2001. Per tutta la durata della manifestazione i conduttori, gli artisti hanno portato nelle piazze uno straccio bianco indossato come portatore del messaggio di pace di Emergency, l’associazione umanitaria fondata da Gino Strada.

Tra le curiosità c’è una controversia legata ad una censura messa in pratica durante una delle finali all’Arena di Verona. Lena Katina e Julia Volkova, ovvero le t.A.T.u., si diedero un bacio davanti ai 15mila spettatori presenti, ma nella messa in onda della serata (registrata) questo bacio venne sostituito da immagini generiche del pubblico. Una scelta presa “per non urtare la sensibilità dei telespettatori” seguita da polemiche.

Festivalbar 2002: cantanti, premi e vincitori

Sono oltre 70 gli artisti ad essersi esibiti nell’arco dell’edizione 2002 di Festivalbar. Ricordiamo tra questi gli Oasis, Shakira, Avril Lavigne, Vanessa Carlton, Nek, Gianluca Grignani, Anastacia, Alizée, Moby, Holly Valance, Eminem, Paola e Chiara, Pink, Alexia, Alicia Keys, Hooverphonic e molti altri.

Vincitore assoluto Ligabue con il brano Tutti vogliono viaggiare in prima tratto dall’album Fuori come va?. Il premio album dell’anno andò a Zucchero per Shake, il premio rivelazione a Tiziano Ferro per Rosso relativo e il premio rivelazione internazionale alle Las Ketchup che fecero ballare per tutta l’estate con il tormentone per antonomasia: Asereje.