Il Festival di Sanremo 2025 giorno dopo giorno prende sempre più forma. Carlo Conti, direttore artistico della prossima edizione della più celebre kermesse canora del nostro paese ha scelto le canzoni e ora sta scegliendo il cast di chi lo affiancherà nelle cinque serate televisive più viste dell’anno.

Sono già noti gli animatori di Primafestival, l’appuntamento che si occupa di radunare il pubblico televisivo dopo il Tg1 delle 20 per accompagnarlo fino alla partenza del Festival. Gabriele Corsi, insieme a Bianca Guaccero si occuperanno di questo programma. Ma la domanda sorge spontanea, come direbbe il buon Antonio Lubrano. Chi ci sarà a fianco di Carlo sul palcoscenico del teatro Ariston per co-condurre le cinque serate?

Circolano alcuni nomi negli ambienti televisivi, in attesa dell’ufficializzazione che farà Carlo Conti stesso in una delle prossime edizioni del Tg1. Fra i nominativi che circolano più insistentemente ce n’è uno che ha pieno diritto di calcare -finalmente- le tavole dell’Ariston.

Ci riferiamo a Serena Rossi, che da attrice quotata di fiction di successo, citiamo una su tutte Mina Settembre, ha viaggiato nel nostro piccolo schermo anche in programmi d’intrattenimento come Canzone segreta. Serena ha dimostrato la sua ecletticità cavandosela molto bene sia nelle vesti di attrice, ma anche in quelle di cantante ed intrattenitrice.

Ora è arrivato -secondo noi- per lei il momento di mettere il cappello anche al teatro Ariston al Festival di Sanremo 2025 dove saprà dimostrare al meglio le sue qualità e sinceramente speriamo davvero che quelle che ora sono solo indiscrezioni, diventino al più presto realtà direttamente dalla voce di Carlo Conti.