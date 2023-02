Sanremo 2023: le pagelle di Giovanni Ciacci della serata finale

Serata finale da poche ore terminata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2023 con la vittoria di Marco Mengoni e ultima serie di pagelle di Giovanni Ciacci assegnate ai protagonisti saliti sul palco del teatro Ariston. E’ tempo dunque di sfogliare per l’ultima volta il registro del nostro Giovanni per vedere i voti che ha assegnato agli artisti che hanno calcato il palco dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 per quel che riguarda il loro look.

Amadeus

Amadeus ormai ha il suo stile, unico, suo … grande Festival. Voto 10

Gianni Morandi

Un vero super eroe. Senza cravatta in pieno stile Morandi. Evviva Gianni Morandi . Voto 10

Chiara Ferragni

Che brutto abito, basta con questo seno esibito anche in metallo. Orribile. Voto 2 e poi un bel corso di dizione non guasterebbe. Seconda cosa e non ultima, siamo a Sanremo/Italia, vestiti con il Made in Italy e no con il Made in France che sono i nostri rivali nella moda.

Gino Paoli

Gino Paoli vestito da Gino Paoli. 88 anni di tenerezza. Voto 10

Elodie

La mia vincitrice per l’eleganza di questa edizione .Voto 10

Colla Zio

Carini, eleganti, giusti , voto 9

Mara Sattei

Bello l’abito pieno di luce. Orribile l’acconciatura e trucco vorrei ma non posso. Voto 5

Tananai

I suoi abiti mi ricordano quelli del Califfo negli anni settanta. Stiloso. Voto 6

Colapesce e Dimartino

Bianco e nero. Basic ma efficaci. Voto 6

Giorgia

In trenta anni di carriera non ha mai azzeccato un look giusto. Voto 4

Modà

Eleganti. Voto 8

Ultimo

Bianco in canottiera, lo preferisco in giacca. Voto 3

Lazza

In rosso Gabibbo. Detesto le cravatte di pelle .Voto 2

Marco Mengoni

A me questo look da locale gay di San Francisco anni ottanta non mi convince .Voto 2

Rosa Chemical

Anche lui con i capezzoli al vento, che orrore!!! Peccato perché è il mio preferito in fatto di look. Vecchia l’idea della gonna. Voto 2

I Cugini di Campagna

Sempre gli stessi abiti. Voto 4, uno a testa

Madame

Una scappata di casa, anzi una scappata dalla,spiaggia . Non classificata .

Ariete

Sembra un vestito di carnevale, orribile. Voto 1

Mr. Rain

Bianco stile gelataio con rete di strass. Voto 5

Paola e Chiara

Pronte per il gay Pride. Voto 2 ( 1 a testa )

Le opinioni e i giudizi espressi in questo post sono di Giovanni Ciacci e non del sito che si limita solo ad ospitarle.