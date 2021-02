“Da Giletti? Non ci andrò mai più”. Vittorio Feltri dichiara guerra a Non è l’Arena, confermando a La Zanzara l’avversione al programma domenicale di La7. “Non è che ce l’ho con lui – ha spiegato il direttore di Libero a Giuseppe Cruciani – mi limito a constatare che invita della gente e poi la aggredisce, fa delle domande e non aspetta le risposte, questo non mi sembra molto corretto, tutto lì”.

Feltri se l’era presa con Giletti domenica sera, durante lo scontro tra il padrone di casa e il virologo Matteo Bassetti. “Giletti, tanto per cambiare, aggredisce i suoi ospiti, un vero signore”, aveva scritto il giornalista su Twitter. Per poi rincarare la dose: “Piantala di urlare come uno straccivendolo, vergognati”.

Feltri ha quindi ricordato l’ultima apparizione a Non è l’Arena: “C’erano due cosiddette signore che ho pure chiamato signore e si sono offese per cui le ho mandate a farinc**o e me ne sono andato via”. Riferimento, evidentemente, all’episodio del 17 novembre 2019, quando litigò con Michaela Biancofiore e Nunzia De Girolamo prima di abbandonare anzitempo la trasmissione in segno di protesta.

“Fai parlare solo quelle due signore lì – accusò – non me la sento di proseguire in una discussione dove non ho diritto di cittadinanza. Se le signore non sono d’accordo non mi importa niente […] Ogni volta che ho tentato di parlare sono stato sovrapposto a queste due signore. Se posso opporre le mie idee alle loro benissimo, sennò non mi straccio le vesti”.

In realtà Feltri sarebbe tornato a Non è l’Arena nell’aprile 2020. Quella volta però non si trattò di un intervento in diretta, bensì di un’intervista esclusiva rilasciata all’inviato Carlo Marsilli. Erano i giorni delle furenti polemiche scoppiate in seguito alle parole sui meridionali pronunciate dal direttore a Fuori dal Coro.