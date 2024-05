Con Il Volo – Tutti per Uno 2024 Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tornano in tv con tre serate evento all’insegna della grande musica

Canale 5 torna a ospitare anche nel 2024 Il Volo – Tutti per Uno, lo spettacolo musicale registrato all’Arena di Verona con protagonista il giovane trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, quest’anno, festeggia i quindici anni di carriera. Una grande festa, dunque, con numerosi ospiti e sorprese e, soprattutto, con tantissima musica: pronti a cantare? Proseguite nella lettura!

Il Volo Tutti per Uno 2024, scaletta stasera

Puntata 14 maggio 2024

Gli ospiti della prima puntata sono Giorgia, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello.

Il Volo Tutti per Uno 2024, quando va in onda?

La seconda edizione del programma va in onda da martedì 14 maggio 2024, alle 21:40, su Canale 5.

Il Volo Tutti per Uno 2024, il programma

Dopo l’uscita di “Ad Astra”, il primo disco di inediti uscito il 29 marzo scorso, e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo festeggia i quindici anni di una carriera strepitosa con delle serate evento da un progetto di Michele Torpedine, in cui duetteranno con numerosi colleghi e colleghe.

Tra giugno e settembre, poi, il trio partirà poi per venti live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Il Volo – Tutti per Uno è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Il Volo Tutti per Uno 2024, quante puntate sono?

In tutto, le puntate del programma sono tre, in onda il martedì sera. L’ultima puntata va in onda il 28 maggio.

Il Volo Tutti per Uno 2024 è registrato?

Sì, il programma è stato registrato nell’Arena di Verona durante quattro serate, il 9, 11, 12 e 13 maggio 2024.

Il Volo Tutti per Uno 2024 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Il Volo – Tutti per Uno su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.