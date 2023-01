Fedez, Orlandi e quel loro “incontro” a X Factor

Un caso esploso e chiuso in meno di quarantott’ore, con la censurabile frase di Fedez su Emanuela Orlandi, pronunciata durante l’ultimo episodio del Muschio Selvaggio, a cui è seguito l’immediato perdono da parte del fratello Pietro. “Non posso negare che mi sia dispiaciuto sentirlo ridere alla frase ‘lo stanno ancora cercando’ – ha affermato quest’ultimo – però sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio questo argomento”.

Mondi lontani, distantissimi, quelli del rapper e di Orlandi, che curiosamente si erano già incrociati sei anni e mezzo fa a X Factor. Da una parte il giudice, chiamato a promuovere o bocciare le performance, dall’altra il genitore di tre ragazze che avevano deciso di prendere parte alle audizioni.

Rebecca, Elettra e Salomè si presentarono con il nome “Coraline” ed eseguirono un arrangiamento di “Shoots and ladders” dei Korn. Oltre agli applausi di Fedez, le tre conquistarono pure Arisa, Alvaro Soler e Manuel Agnelli.

Ad incuriosire fu anche la loro storia familiare, ma non per i motivi che si possono immaginare. Il riferimento alla Orlandi, infatti, non venne mai a galla, perlomeno sul palco, dove la curiosità dei presenti si soffermò sui nomi dei componenti della famiglia e sul numero dei figli, ben sei.

“Preservativi in casa zero”, scherzò Fedez. “In compenso tanto divertimento”, aggiunse Agnelli, con il padre Pietro e la moglie che rimasero per tutto il tempo dietro le quinte.

“Siamo un unico grande branco, una famiglia di otto persone è rock per principio”, spiegarono le tre sorelle che in un secondo momento presentarono Robin, Dakota e Anakin, “il prescelto”.

“Se voi spaccate così, mi chiedo il prescelto Anakin cosa fa”, ironizzò ancora Fedez. “In cambio di un sì voglio vederlo”.

I sei fratelli si ritrovarono quindi insieme per ascoltare i quattro “sì” che promossero le “Coraline” ai Boot-Camp. Qui, tuttavia, il sogno si infranse per decisione di Soler, al quale venne assegnata la categoria delle band. Una beffa, dato che sia Agnelli che lo stesso Fedez le avrebbero accolte a braccia aperte in squadra.

La puntata andò in onda il 29 settembre 2016, per una coincidenza esattamente nel giorno in cui Pietro Orlandi presenziò alla presentazione del film dedicato a Emanuela, “La verità sta in cielo”. Un titolo ispirato alla frase “Emanuela sta in cielo” pronunciata da Papa Francesco, che ritorna nella recente vicenda di Fedez, autore di una ulteriore battuta nel corso del famigerato podcast con Gianluigi Nuzzi: “Questo può far pensare che faccia la pilota”.