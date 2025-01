Fedez e Chiara Ferragni, una vita ‘scandita’ dai Sanremo…

Fedez e Chiara Ferragni sembravano perfetti, innamorati, inseguiti, paparazzati, idolatrati dalle folle di mezzo mondo, star della comunicazione globale, ma l’idillio social è crollato sotto i colpi della loro stessa comunicazione e dei social stessi. Nell’ultima puntata del suo podacast “Falsissimo” (“Un paradosso che a Verissimo si dicano falsità e a Falsissimo la verità con tanto di prove“, dice il padrone di casa), Fabrizio Corona ha dato il colpo di grazia all’immagine di quello che per almeno 7 anni è apparso come un amore complice, solidale, unito negli intenti: quello tra Fedez e Chiara Ferragni, appunto. Stando a Corona, invece, Fedez è stato sempre innamorato (anche) di un’altra donna, conosciuta prima della Ferragni e frequentata anche durante il matrimonio con l’impreditrice digitale. Un amore arrivato al capolinea il 16 dicembre scorso – due giorni prima di Sarà Sanremo – e che arriva oggi, a dieci giorni da Sanremo 2025, alla ribalta social.

Caso o no, scelta mirata per ragioni promozionali (come qualcuno sospetta) o meno, il podcast di Corona esce a pochi giorni da Sanremo. Ma il punto non è questo. A ripercorrere la vita di coppia di Fedez e Chiara Ferragni si nota quanto questa sia legata a doppio filo al Festival di Sanremo, nel bene e nel male. Un po’ come qualche anno fa avremmo detto di un’altra coppia amata da mezzo mondo, Al Bano e Romina (PER CARITA’, con tutti i dovuti distinguo. Ma ci arriviamo…)

I Ferragnez a Sanremo, dalla ‘vittoria’ all’evaporazione in diretta tv

Se i Carrisi hanno ‘illuminato’ col loro amore le cronache rosa dalla fine degli anni ’60 alla fine degli anni ’90 a colpi di musicarelli (quasi una versione ante litteram dei docu-reality con quel modo romanzato di immaginare le vicende amorose di coppie spesso già celebri, come Al Bano e Romina o Gianni Morandi e Laura Efrikian) e di partecipazioni sanremesi, i Ferragnez hanno consumato il loro amore sul palco dell’Ariston e non solo tra ‘sit-com’ social e due stagioni di una docuserie in cui, con lo spunto della terapia di coppia, hanno messo in scena la propria quotidianità (variamente) romanzata a favor di pubblico.

Se l’incontro si deve a un brano in cui Fedez citava il cane della Ferragni (Vorrei ma non posto, 2016), ed è quindi avvenuto fuori dagli schermi cinetv e dal palco dell’Ariston (ma non al di fuori dello show-biz), il loro matrimonio si è letteralmente ‘consumato’ sulla riviera ligure. Promessi all’Arena di Verona con proposta plateale al termine di un concerto in diretta tv nel 2017, genitori di Leone nel marzo del 2018, sposi a Noto nel settembre dello stesso anno: un ‘idillio’, che li ha visti protagonisti sui social in una personalissima ‘sitcom’ fatta di post quotidiani, di foto, di esperienze ‘condivise’ con milioni di followers. Poi il salto dal mondo social al mondo ‘lineare’, per certi versi analogico: dal 2021 i destini di Fedez e Chiara Ferragni si sono indissolubilmentelegati al Festival di Sanremo.

Sanremo 2021

Nel marzo 2021 Fedez è in gara con Francesca Michielin (Chiamami per nome, classificatasi seconda dopo i Maneskin di Zitti e buoni) e Chiara è in attesa del secondo figlio, una bambina, il cui nome, si annuncia, inizierà con V. Doveva essere la ‘Vittoria’ di quel Sanremo, ricordato però per la distrazione di Fedez che pubblica senza accorgersene un estratto del brano in gara rischiando l’eliminazione. A caratterizzare quel Festival anche la costante preoccupazione di Fedez per l’imminente nascita della secondogenita, con lui pronto a lasciare tutto per andare in sala parto: la bambina, in realtà, nacque a fine marzo – in un’edizione che, lo ricordiamo, slittò causa Covid. La famiglia Lucia – Ferragnez appare come una giovane coppia unita, in cui lei – la rampante imprenditrice digitale – supporta il marito artista seguendo il Festival da casa con un bimbo piccolo e un altro in arrivo, chiedendo ai media di non cavalcare l’onda del brano spoilerato per non compromettere la partecipazione al Festival, parla con Amadeus – allora conduttore e direttore artistico per chiedere scusa e garantirsi che l’evento non avrà conseguenze (cfr. The Ferragnez, S1). Quel secondo posto sa davvero di vittoria, considerato che il primo posto è stato conquistato dal gruppo dei record della musica italiana. E sembra che con la nascita della piccola Vittoria si sia arrivati alla ‘quadratura’ del cerchio: due genitori di successo e innamorati, due figli bellissimi da tirare su, una lunga vita social da raccontare ai followers.

Sanremo 2023

Solo due anni dopo, il disastro. Nel marzo del 2022 l’annuncio di un cancro al pancreas di Fedez, le operazioni, le urgenze mediche. Una difficoltà ulteriore per una famiglia giovane e apparentemente perfetta. L’anno dopo Chiara Ferragni accetta la co-conduzione di Sanremo 2023 per la prima e per l’ultima serata accanto ad Amadeus. Un salto nel vuoto per molti, visto che il passaggio dalla ‘bolla social’ all’intrattenimento dal sapore ‘analogico’ dell’evento più nazional-popolare d’Italia non è privo di rischi per l’immagine e la reputation. La Ferragni ci tiene, non vuole fare brutta figura, studia outfit e messaggi (di quel “Pensati libera” immaginiamo si sia pentita molto in futuro), legge letterine alla sé bambina e chiede al marito di non esondare come suo solito. Vuole talmente stare per i fatti suoi e non lasciarsi coinvolgere dalla cricca degli ‘amichetti’ del marito e dal loro stile di vita adolescenziale da affittare una villa solo per sé e il proprio entourage. In un’altra villa, invece, sistema Fedez & co., mentre i figli sono con i nonni. Una separazione che già dice tanto sulle dinamiche di questa coppia (se già non si fosse capito dal primo minuto).

Chiara, in fondo, cerca il suo spazio e fa bene, visto che Fedez non sta propriamente ‘zitto e buono’: ottiene una versione tv del suo Muschio Selvaggio (ancora con Luis Sal prima dell’iconico video del “Dillo alla mamma!”, “Dillo all’avvocato!”), si esibisce sulla nave Costa strappando la foto del vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami vestito da nazista, duetta con J Ax – amico ritrovato – nella serata delle Cover evocando la ‘maria libera’, fino ad arrivare alla serata finale quando viene coinvolto da Rosa Chemical nel corso della sua esibizione, con tanto di bacio alla francese a favor di telecamere.

Quel che accade dopo è storia. Ed è anche raccontata, nella maniera del romanzo sceneggiato, dalla puntata speciale della seconda stagione di The Ferragnez tutta dedicata agli eventi di quel Sanremo. Chiara voleva brillare senza che il ‘primogenito’ la ostacolasse, lui non si è reso neanche conto di quanto è successo. Ed è ormai troppo tardi.

Il giocattolo si rompe e poi a dare il colpo di grazia ci pensa lo scandalo Balocco nel dicembre del 2023. Ormai è fatta: i Ferragnez sono ‘evaporati’ sul palco dell’Ariston, in diretta nazionale.

Sanremo 2025

Passano altri due anni e Sanremo torna prepotentemente nel racconto della vita di coppia di Fedez e Chiara Ferragni, nonostante non stiano più insieme da tempo. Lei butta fuori di casa Fedez dopo lo scandalo Balocco (o giù di lì, la cronologia non è il mio forte), lui sembra girare di fiore in fiore. Lei trova la serenità con un nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, che fa capolino nelle cronache quando ormai si parla già degli accordi di separazione con Fedez, formalizzati poi nel dicembre 2024 e che a giugno 2025 potrebbero concretizzarsi in un divorzio. Due anni, quindi, in cui succede di tutto e in cui la favola dei Ferragnez è il ricordo di un incubo.

Lui, però, decide di tornare a Sanremo: un ritorno che fa discutere a prescindere e che riporta, inevitabilmente, ai fatti di Sanremo 2023. Dopo l’idillio del 2021 e la separazione del 2023 siamo al tentativo di riconciliazione con la madre dei suoi figli a Sanremo 2025? Il pensiero del grande pubblico è in fondo (anche) questo. Fermo restando che si torna sempre lì dove si è stati bene, ma si torna anche sul luogo del delitto.

Fedez a Sanremo 2025 è sicuramente anche un bel colpo per Carlo Conti, che riporta al Festival un personaggio senza dubbio discusso e che non le manda a dire, anche fresco di un socialissimo dissing con Tony Effe (settembre 2024), che peraltro è anche lui nella rosa dei Big in gara. Gli elementi per un mix esplosivo ci sono tutti.

Ma perché Fedez ‘cede’ ancora a Sanremo? A Tv Sorrisi e Canzoni dice di averlo fatto perché aveva una canzone adatta (“Battito“), una canzone che descrivere come una “dicotomia tra una canzone d’amore e una canzone sulla depressione impersonificata da una donna“. Sembra davvero un modo per raccontare al pubblico il suo ‘dopo-Chiara’, per mostrare ai suoi followers cosa sono stati questi mesi per lui. Del resto l’ultimo capitolo del dissing con Tony Effe si era tradotto in un singolo pubblicato sui social in cui parlava della madre dei suoi figli dal titolo “Allucinazione collettiva“. Più che efficace, col senno di poi.

Ed io mi chiedo ancora se

C’è un lieto fine a una favola infelice e storta

Se fossi stato un altro me

Tu un’altra te, forse sarebbe tutta un’altra storia (è nero l’abito da sposa)

Con quelle strofe in testa, durissime per molti versi, struggenti per altri, Fedez arriva a Sanremo. Facile immaginare, quindi, che sul palco sarà evocata quella relazione così iconica che proprio lì ha trovato i suoi picchi, tra amore e depressione. In fondo tutto potrebbe tornare…

Di Battito come “dicotomia” tra amore e depressione incarnata da una donna Fedez parla anche il 18 dicembre sul palco del Casinò di Sanremo durante la finale di Sanremo Giovani, Sarà Sanremo, dove appare pallido, sconnesso, in difficoltà. Carlo Conti lo accompagna discretamente all’uscita: Fedez dirà qualche giorno dopo che era solo molto nervoso e agitato anche per una lite avvenuta poco prima con la sua assistente.

La marcia verso Sanremo 2025 prosegue e si arriva all’annuncio dei duetti: trova conferma il rumors che vuole Fedez duettare con Marco Masini su Bella stronza. Il cantante toscano parla di tentennamenti alla proposta perché voleva essere sicuro delle intenzioni di Fedez sul ‘messaggio’, considerato anche che quel brano compie 30 anni (non passati invano). Non una ‘dedica’ a una donna, ma alla depressione: sarebbe questa la chiave di lettura per la scelta di questo brano, coerente dunque con l’idea di “Battito”. Nel brano in gara, però, ricordiamo che la depressione è incarnata da una donna: insomma, il principio di una dedica ‘sotto traccia’ resta.

E no, Chiara Ferragni non c’entra niente.

Falsissimo, Fabrizio Corona e l’amore di Fedez per Angelica Montini

Poche ore dopo la consegna da parte di Striscia La Notizia di un Tapiro d’oro a Chiara Ferragni – sbagliando a prescindere completamente mira – proprio per quel “Bella stronza” cantata dall’ex marito (con lei che replica “Non penso sia dedicata a me…”), arriva Fabrizio Corona con la puntata del suo Falsissimo di martedì 28 gennaio. E racconta tutto quello che è successo a Fedez dal 2016 a oggi. Manca poco racconti anche i retroscena della sua Prima Comunione…

E’ lui a raccontare cosa è successo quel 18 dicembre 2024 dietro le quinte di Sarà Sanremo, lui a raccontare della lunga relazione di Fedez con Angelica Montini, conosciuta prima dell’incontro con Chiara Ferragni e frequentata durante e dopo il matrimonio. E’ sempre lui a svelare il retroscena di una telefonata fatta da Fedez “all’amore della sua vita” pochi minuti di sposarsi : “Dimmi che mi ami, dimmi di non farlo e io non lo farò“, racconta Corona. con lei che risponde “Ti amo, ma sono pronta a restare in disparte“. Certo, diciamo che Corona racconta la ‘sua’ versione, sia pur supportata da screenshot di messaggi WhatsApp e di telefonate registrate, in cui i nomi e le voci dei protagonisti sono palesi. Un ‘outing’ bello e buono.

Sarà Sanremo e il tentato su1cidi0

E il Festival di Sanremo torna prepotente anche qui: anche l’appuntamento di Sarà Sanremo si presenta come l‘ennesimo spartiacque targato Festival nella storia tra Fedez e Chiara Ferragni, per quanto ormai già finita. Corona racconta di un tentato su1c1di0 di Fedez proprio mentre sarebbe dovuto salire sul palco del Casinò di Sanremo per presentare il suo brano nel primo blocco del programma: il cantante avrebbe assunto un flaconcino di Minias e avrebbe chiamato Corona per inviargli due messaggi da dare ai suoi figli qualora gli fosse accaduto qualcosa. Tutto perché due giorni prima Angelica Montini, modella e imprenditrice della moda da anni impegnata in una relazione segreta con il cantante, gli avrebbe scritto “Basta, per te non provo più lo stesso“. Un addio inatteso per Fedez: avevano passato insieme un mese a settembre, erano volati a New York per il compleanno di Fedez mentre lei era fidanzata, col compagno che ha poi mangiato la foglia e l’ha mollata, mandando lei in crisi e Fedez di conseguenza. Quella stessa sera la ragazza aveva chiamato Fedez, proprio prima di salire sul palco dell’Ariston, ribadendo la sua intenzione di far finire tutto. Questa la ‘ricostruzione’ – in sintesi – di Corona.

Quell’addio del 16 dicembre, ribadito peraltro poco prima della diretta tv del 18 dicembre, si sarebbe quindi tradotto in un altro tentativo di su1cidi0 da parte di Fedez (di uno risalente ai tempi del matrimonio con la Ferragni aveva parlato lo stesso cantante in Allucinazione collettiva e di un altro ancora, tentato a 18 anni, ha fatto cenno nel podcast Pulp).

Rimesso in piedi da un medico, Fedez sarebbe poi salito sul palco nelle condizioni che sono state viste. Il giorno dopo, sotto flebo, avrebbe ricevuto una chiamata da Chiara Ferragni per questioni legate ai figli, ma lui – stando alle dichiarazioni di Corona – non l’avrebbe riconosciuta e, pensando di poter parlare liberamente, avrebbe snocciolato alla ex moglie tutta la storia con questa ragazza, dalle origini ai giorni nostri, con tanto di tormenti e con tanto di episodi avvenuti negli anni in cui la coppia era sposata. In pratica Chiara Ferragni avrebbe avuto il quadro completo – ammesso che non avesse già scoperto/saputo qualcosa – il 19 dicembre scorso. Buon Natale…

Gli audio di Fedez e Angelica Montini, con Corona a far da ‘paciere’

In tutto questo, Corona ha ben pensato di rendere pubblico l’audio di una recente telefonata con Fedez e Montini nella quale avrebbe cercato di far riavvicinare i due. Interessante la dinamica, con lei che ribadisce che se avesse voluto la ribalta avrebbe potuto sfasciare il matrimonio e invece è rimasta in silenzio per sei anni mentre è lui a parlare di lei a chiunque, e lui che le rinfaccia di chiamare ancora “fidanzato” il suo ex. E in effetti di lei Fedez aveva fatto cenno anche recentemente nel suo podcast, in una puntata – ormai cult – dedicata alle foglie del destino in cui raccontava di come il suo ‘lettore’ indiano gli avesse parlato di un demone che lo tormentava di nome “Moini”. “In effetti è molto vicino al nome di una ragazza…” sottolinea lui. E ora è tutto un po’ più chiaro…

Cosa succederà tra Ariston e DopoFestival?

A questo punto gli occhi sono puntati sul palco dell’Ariston al di là dell’esibizione canora/musicale di Fedez: se già prima erano tutti pronti a scandagliare versi ed espressioni alla ricerca di riferimenti alla ex moglie, adesso lui e il suo brano saranno vivisezionati alla ricerca di indizi sulla sua storia con Angelica Montini, al dissing con Tony Effe, al suo passato sentimentale in senso lato. Già dopo la pubblicazione del podcast di Corona, su Tik Tok è andata in trend L’amore Eternit di Fedez feat. Noemi, un brano del 2015, precedente all’incontro con la Ferragni. L’ex moglie, anche in questo caso, non c’entra.

Al DopoFestival, poi, ci sarà Selvaggia Lucarelli che ai Ferragnez ha dedicato non solo un libro ‘lapidario’ e che ha in Fedez e Chiara Ferragni una sorta di ‘muleta’ da torero. Al netto della presenza/assenza di Fedez al DopoFestival, la pressione che si sta accumulando intorno a lui rende questo Sanremo 2025 davvero elettrico… E forse tutto questo clamore non ci voleva.

PS. Perché Al Bano e Romina?

Perché il riferimento iniziale ad Al Bano e Romina in una vicenda che con loro non ha nulla a che fare?

All’inizio, questo pezzo voleva evidenziare proprio il parallelismo ‘mediale’ e Festivaliero di due coppia che hanno segnato l’immaginario collettivo, nelle loro differenze. In fondo anche le vicende sentimentali dei Carrisi sono state scandite dalla narrazione audiovisiva e dai Festival di Sanremo. Anche loro perfetti, popolari, amati, inseguiti, paparazzati, idolatrati dalle folle di mezzo mondo, anche da quelle che non potevano vedere altro di occidentale che il Festival di Sanremo negli anni della Guerra Fredda, Al Bano e Romina hanno iniziato a far parte delle nosttre vite dalla fine degli anni ’60, ovvero da quando si incontrarono sul set de Nel sole. Il film era un musicarello, genere molto in voga all’epoca e quintessenza della narrativa audiovisiva popolare, antesignano per certi versi delle serie biografiche di oggi. Sotto le ‘mentite spoglie’ di militari o pescatori, di impiegatucci o studenti, i cantanti e le cantanti più in voga del momento si ‘raccontavano’, romanzando i loro inizi musicali e le loro vicende sentimentali. Da Gianni Morandi e Laura Efrikian prima ad Al Bano e Romina poi, i musicarelli sono stati un modo per ‘sbirciare’ nella vita privata di star nostrane, tra amori contrastati e tradimenti di gioventù.

Anche la loro storia ha avuto una sorta di ‘visibilità’ apicale, nel bene e nel male, sul palco dell’Ariston, dove arrivarono per la prima volta nel 1982 con un inno come Felicità: loro, giovani e già genitori di due bambini, cantavano, apparentemente spensierati, dell’amore semplice, da fiori nei capelli. Un quadro di ‘felicità’, per l’appunto. Nel 1984 fu la volta di Ci sarà e l’anno dopo arrivò Crystel. Nel 1987 Romina canta Nostalgia canaglia incinta di Romina Jr. Seguiranno altri due Festival, nel 1989 con Cara terra mia e nel 1991, con Oggi sposi, loro ultima volta insieme e loro unica fuori dal podio. Quattro Festival insieme, poi l’allontanamento.

L’immagine della famiglia unita e solida si sgretola con la scomparsa della primogenita Ylenia nel 1994. Nonostante i due abbiano continuato ad esibirsi insieme per qualche anno ancora prima della separazione ufficiale nel 1999, la partecipazione solista di Al Bano a Sanremo 1996 testimonia al grande pubblico che qualcosa si era rotta per sempre. Al Bano va in gara con È la mia vita e nel pezzo si sente tutta la difficoltà di una esistenza segnata dalla scomparsa della figlia. La storia di Al Bano e Romina irrompe, così, ancora una volta sul palco dell’Ariston, condivisa col pubblico, in maniera ‘diversamente’ intenzionale da parte dei due membri della coppia. Verso il sole, portata a Sanremo 1997 e Ancora in volo, con cui fu in gara nel 1999, testimoniano altri momenti della vita di Al Bano: il primo brano rievoca quel “Nel sole” con cui era con Romina, mentre il secondo cade nell’anno della separazione ufficiale da Romina. Una vita in comune, di fatto, raccontata dalle, e nelle, partecipazioni Festival di Sanremo, in coppia e da solisti**.

Ebbene, il ‘rapporto’ tra Carrisi e Ferragnez si esaurisce in questa ‘coincidenza’ tra tappe importanti della propria vita privata e professionali e il palco dell’Ariston: come detto, si tratta comunque di due coppie che hanno segnato il costume italiano, sia pure in modo diverso, con intensità diverse, con valori diversi, con presupposti diversi, con un approccio alla popolarità diametralmente diverso. L’ultimo atto – in termini di tempo – marca ulteriormente una distanza siderale tra le vicende (pubbliche) delle due coppie: il podcast di Corona non ha equivalenze – a memoria – nella storia di Al Bano e Romina, che hanno puntato sempre all’understatement, soprattutto nei momenti più difficili della loro vita. E poi è stata una gioia rivedere Al Bano e Romina di nuovo insieme in una nuova dimensione del loro rapporto, anche professionale, nelle ospitate/revival del Sanremo 2015, nella Prima serata del primo Sanremo di Conti, e poi a Sanremo 2020, nella Prima serata dal primo Festival di Amadeus. Una reunion che difficilmente segnerà la storia dei Ferragnez.

Si potrebbe dire che quello dei Carrisi è stato un grande romanzo popolare, mentre quella dei Ferragnez si configura sempre di più come un’amara telenovela anni ’80 (o anche come una sceneggiata napoletana, con iss, ess e ‘o malament’…).

Ora speriamo solo che il sipario cali senza ulteriori drammi e senza ulteriori danni.

** NB: Certo, ci sarebbero anche i Coma_Cose nel novero (siamo innamoratissimi, Fiamme negli occhi a Sanremo 2021; siamo in crisi, L’addio a Sanremo 2023; ci sposiamo, Cuoricini a Sanremo 2025), ma non siamo ai livelli di fenomeno iconico e di costume dei casi in oggetto… Ne converrete