Olivia Colman nel cast di Secret Invasion di Marvel? E Falcon and The Winter Soldier avrà una seconda stagione?

Giornata di interessanti indiscrezioni arrivate dagli USA e legate al mondo della serialità Marvel di casa su Disney+, rumors che riguardano sia una serie distribuita in queste settimane, Falcon and the Winter Soldier, che una molto attesa nei prossimi mesi, Secret Invasion.

Le produzioni seriali Marvel legate all’universo cinematografico, sono sempre state difficili da inquadrare. Infatti in fase di rilascio non viene specificato se si tratti di miniserie o di serie tv vere e proprie pensate per uno sviluppo su più stagioni. Soprattutto perchè sono progetti che vanno pensati come inseriti in un’unica grande serie tv che fonde film e serialità e che porta il nome di MCU.

La mossa inaspettata arriva da Disney che ha candidato The Falcon and the Winter Soldier per i prossimi Emmy nelle categorie delle serie tv drama e non in quelle delle miniserie come al contrario ha fatto per WandaVision. Premesso che tutto si può evolvere basti pensare che Downton Abbey e Big Little Lies hanno inizialmente partecipato nelle categorie miniserie, la decisione fa ben sperare i fan della serie perchè presuppone il fatto che Marvel e Disney abbiano già immaginato la serie in 6 episodi come un progetto su più stagioni.

Nate Moore, produttore della serie, ha spiegato a IndieWire come stiano iniziando a ragionare su possibili nuove idee per portare avanti Falcon and the Winter Soldier e “alla fine degli attuali episodi vedrete quello che potenzialmente potremmo raccontare in futuro“. Insomma in attesa di scoprire se le due serie tv riceveranno o meno delle nomination, quello che è certo è che non si faranno concorrenza interna nelle diverse categorie.

L’altra indiscrezione clamorosa riguarda invece la serie Secret Invasion, progetto Marvel con Samuel L. Jackson storico Nick Fury della saga Marvel e Ben Mendelsohn che riprenderà il ruolo dell’alieno Skrull già visto in Captain Marvel, film che rappresenterà il punto di partenza della serie.

The Hollywood Reporter ha svelato come l’ex Regina Elisabetta, sarebbe in trattative per entrare nell’universo Marvel proprio nella serie Secret Invasion. Al momento non essendoci dettagli sulla trama della serie non è chiaro quale potrebbe essere il suo ruolo, così come non è possibile sapere se l’accordo sarebbe solo per questa serie o se il suo personaggio sarà poi inserito anche nei futuri film o in altre serie.

Nel cast della serie ci sarà anche Kingsley Ben-Adir nei panni di un cattivo ancora da definire. Kyle Bradstreet che arriva da Mr. Robot, si sta occupando della sceneggiatura e le riprese si svolgeranno tra Regno Unito ed Europa il prossimo autunno.