Ammissione di colpa, con autoironia. Così Fabio Caressa poco fa in diretta su Radio Deejay ha commentato l’errore commesso nel corso della telecronaca di HJK-Roma di Europa League giovedì sera.

Il telecronista di Sky infatti è rimasto convinto (così come Lorenzo Minotti, che era al suo fianco come voce tecnica) per lungo tempo che il secondo gol della squadra di Mourinho fosse stato segnato da Abraham, al quale quindi aveva attribuito una doppietta. Circostanza, questa, che però non corrisponde a realtà, visto che il 2-1 è stato effettivamente un autogol di Hoskonen.

La svita di Fabio Caressa, tornato alla telecronaca da questa stagione dopo un anno di stop, stata sottolineata da molti tifosi romanisti sui social, ma anche dal collega e “amico” Marco Mazzocchi, giornalista Rai.

Hey, @SkySport, ora qualcuno lo dica al mio amico Caressa che il secondo gol della @OfficialASRoma è un autogol.

Sono passati 10 minuti!#HelsinkiRoma

😉 — Marco Mazzocchi No War (@officialmaz) October 27, 2022

Oggi su Radio Deejay Caressa è stato interpellato sulla faccenda da Ivan Zazzeroni, col quale conduce Deejay Football Club ogni sabato mattina:

– “L’altro giorno ‘la doppietta di Abraham’ potevi risparmiatela“.

– “Guarda, sono due giorni che mi chiedo perché non c’ho capito un caxxo. (…) Sul monitor non abbiamo visto il primo replay, mentre nel secondo sembrava che Abraham la prendesse”

– “Spendono i soldi per mandarti in Finlandia, e poi mi fai ‘ste figure?”

– “Hai ragione, ma che figure? Ho sbagliato un gol, può capitare! (…) Ci siamo concentrati sul fuorigioco. Mi sono chiesto perché non l’avessero controllato al Var e invece l’avevano controllato e hanno visto che l’aveva toccata il difensore, altrimenti se l’avesse toccata Abraham sarebbe stato offside“.

Al netto dell’errore, che evidentemente può capitare anche ai migliori (Caressa è notoriamente tra i più bravi in Italia), la notizia qui è che dalle parti di Sky giovedì è mancata evidentemente una figura che supervisionasse in tempo reale le telecronache delle partite europee. Una persona che magari dalla sua scrivania in ufficio (studio/redazione) potesse in tempo reale correggere imprecisioni ed errori di telecronisti e inviati.

Per la cronaca, alcuni tifosi giallorossi che hanno seguito il match di giovedì scorso su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Tv8 e in streaming su NOW hanno rinfacciato a Fabio Caressa la frase “se annullano il gol un po’ mi dispiace“ pronunciata dopo la rete del 2-2 segnata dai finlandesi, evidentemente per sottolineare l’oggettiva bellezza del gesto tecnico del calciatore dell’HJK. Alla fine il gol è stato annullato e la Roma ha vinto 2-1.