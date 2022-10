Dopo la quinta giornata di Champions League, che ha determinato l’esclusione della Juventus dalla più importante manifestazione continentale per club e la conquista degli ottavi di finale da parte dell’Inter (più le vittorie di Milan, anch’esso vicino agli ottavi, e Napoli, già qualificata), oggi, giovedì 27 ottobre, tornano l’Europa League, con Roma e Lazio, e la Conference League, con la Fiorentina.

Oggi, per la precisione, andrà in scena la quinta giornata della fase a gironi delle due competizioni.

Per quanto riguarda Sky, si partirà alle ore 18:45, con la Lazio che giocherà in casa all’Olimpico contro i danesi del Midtjylland, partita valevole per l’Europa League, e con la Fiorentina, impegnata all’Artemio Franchi contro i turchi del Basaksehir, match valevole per la Conference League. La Roma, invece, impegnata in trasferta in Finlandia contro l’Helsinki, giocherà alle ore 21, nella partita valevole per l’Europa League.

Lazio-Midtjylland, quindi, andrà in onda alle ore 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo, ci sarà Matteo Petrucci.

Helsinki-Roma, invece, andrà in onda alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo, ci sarà Paolo Assogna.

Fiorentina-Basaksehir, infine, andrà in onda alle ore 18:45 su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca Massimo Marianella e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo, ci sarà Vanessa Leonardi.

Su Sky e in streaming su NOW saranno visibili anche tutte le altre partite e con Diretta Gol, sarà possibile, come di consueto, seguire gli incontri in contemporanea.

Gli studi pre e post-partita saranno condotti da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi.

Ricordiamo che anche DAZN detiene i diritti dell’Europa League e della Conference League, di conseguenza, i match di Roma, Lazio e Fiorentina saranno disponibili anche sul servizio in streaming di DAZN Group.