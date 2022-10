Da oggi, martedì 25 ottobre, torna in campo la Champions League. Si giocano le partite valide per la quinta giornata della fase a gironi. Come succede da oltre un anno a questa parte, saranno Mediaset, Sky e Prime Video a dividersi la programmazione delle gare, che vedono coinvolte quattro squadre italiane, ossia Milan, Juventus, Napoli e Inter.

Si parte questa sera alle ore 21.00 con Benfica-Juventus, che sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero. Il match dei bianconeri di Allegri – condannati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale – sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Sky Sport Football e Sky Sport 252 con le voci di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani (a bordocampo Giovanni Guardalà).

Sempre alle 21 di oggi è in programma Dinamo Zagabria-Milan che sarà proposta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 con il racconto di Riccardo Gentile e di Nando Orsi (a bordocampo Peppe Di Stefano). La sfida da vincere per i rossoneri di Pioli sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity con telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Domani, mercoledì 26 ottobre, alle 18.45 Inter-Viktoria Plzen sarà in esclusiva su Prime Video di Amazon, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (a bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato). I nerazzurri di Simone Inzaghi sono secondi nel gruppo C e possono quindi gestire il vantaggio in classifica su Barcellona e Viktoria.

Alle ore 21.00 calcio di inizio di Napoli-Rangers, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con le voci di Federico Zancan e Beppe Bergomi (a bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno). La gara degli azzurri di Spalletti, già matematicamente qualificati agli ottavi di finale di Champions League, sarà in diretta anche su Mediaset Infinity con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.