Poche ore fa la Uefa ha diramato il calendario della fase a gironi di Champions League, i cui sorteggi si sono tenuti giovedì scorso a Istanbul (dove si giocherà la finale a giugno 2023). A questo punto, dunque, è possibile indicare (manca solo la comunicazione ufficiale) quali partite saranno trasmesse in diretta su Canale 5, unica possibilità per i tifosi italiani di guardare i match in chiaro, ossia senza pagare un abbonamento (a Sky – che proporrà 121 partite – e a Prime Video di Amazon – che ne trasmetterà 16, le migliori del mercoledì sera).

Come accaduto anche lo scorso anno, la rete ammiraglia di Mediaset proporrà la diretta della migliore partita del martedì sera. Nel dettaglio, le gare che il Biscione manderà in chiaro durante la fase a gironi – che prevede sei giornate – sono: PSG-Juventus (6 settembre), Rangers-Napoli (13 settembre), Inter-Barcellona (4 ottobre), Milan-Chelsea (11 ottobre), Dinamo Zagabria-Milan o Benfica-Juventus (25 ottobre), Liverpool-Napoli o Bayern Monaco-Inter (1 novembre). Per gli ultimi due turni la scelta della partita avverrà più a ridosso, quando ciò si potrà individuare la sfida di maggiore appeal, in base alla classifica e alle possibilità delle singole squadre di accedere agli ottavi di finale.

Ricordiamo che Mediaset, i cui telecronisti di punta sono Massimo Callegari e Riccardo Trevisani, detiene i diritti tv di 121 partite di Champions, compresa la finale, e che, oltre a quelle in chiaro del martedì, le proporrà in streaming su Mediaset Infinity.

Per la cronaca, ecco la programmazione televisiva delle partite delle italiane nel primo turno di Champions League, in programma il 6 e il 7 settembre:

martedì 6 settembre PSG-Juventus, ore 21, in diretta su Canale5 e Sky

martedì 6 settembre Salisburgo-Milan, ore 21, in diretta su Sky e Infinity

mercoledì 7 settembre Napoli-Liverpool, ore 21, in diretta su Sky e Infinity

mercoledì 7 settembre Inter-Bayern Monaco, ore 21, in diretta su Prime Video.