È ufficiale, Fabio Caressa torna alla telecronaca. Lo ha annunciato il giornalista di Sky Sport in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera:

Dopo un anno di pausa, perché per l’entusiasmo rischi di andare sopra le righe, riprendo le telecronache di Champions o Europa League.

Lo stop di una stagione, la scorsa, ha coinciso, non a caso, con lo storico passaggio dei diritti tv della Serie A a Dazn, con Sky che si dovette accontentare (ancora oggi accade questo, al netto degli accordi dei giorni scorsi), di sole tre partite su dieci per ogni turno di campionato. Di conseguenza la pay tv si è ritrovata con un eccesso di telecronisti e ha dovuto far a meno anche di voci storiche come quella di Riccardo Trevisani, trasferitosi a Mediaset, e di Lele Adani, ingaggiato dalla Rai.

Tornando a Fabio Caressa (che negli scorsi mesi aveva comunque continuato ad occuparsi delle telecronache delle gare della Nazionale di Roberto Mancini), anche la stagione televisiva al via in queste ore lo vedrà protagonista in Sky Calcio Club, un appuntamento che negli anni si sta consolidando, diventando, ormai, un punto di riferimento per gli appassionati di calcio.

La collocazione resta quella della domenica sera; il cast è confermato, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e altri ospiti che si alterneranno al tavolo. Fuori dalla trasmissione Melissa Satta, la cui presenza nella scorsa stagione fu molto criticata da addetti ai lavori e social (resta comunque nella squadra di Sky Sport, confermata alla conduzione di Goal Deejay, che da quest’anno avrà cadenza settimanale e andrà in onda tutti i venerdì). Allo spazio notizie del Club, invece, ci sarà la giornalista Federica Frola.

Come anticipato da TvBlog, la grande novità all’interno del programma sarò rappresentata da tutte le immagini della giornata di Serie A e dagli ‘SkyLights’ del posticipo della domenica già a partire dalle 22.50.