Ex On The Beach Italia, la versione italiana dell’omonimo format britannico (in onda con il titolo Ex on the Beach – La rivincita degli ex), tornerà in onda in autunno, su MTV, con una nuova edizione, la terza per la precisione.

Per il secondo anno consecutivo, i conduttori saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, visti recentemente insieme a L’Isola dei Famosi 15 (lui come concorrente, lei come ospite in studio) e in altri programmi della rete come MTV Cribs Italia (la sorella di Belen Rodriguez è anche la presenter della web-serie Brain Back Home). La prima edizione italiana dell’audace docu-reality di MTV, invece, è stata condotta da Elettra Lamborghini.

Alla scorsa edizione, inoltre, partecipò anche Matteo Diamante, visto quest’anno anche a La Pupa e il Secchione e Viceversa e L’Isola dei Famosi 15.

In attesa della nuova edizione, che verrà registrata, durante l’estate, in una location esotica, MTV ha lanciato una partnership con l’Aquafan di Riccione, con l’M280, l’attrazione più grande della storia del celebre parco acquatico, che verrà inaugurata sabato 19 giugno 2021, a partire dalle ore 11, insieme ad alcuni partecipanti delle passate edizioni di Ex On The Beach Italia e a Il Pagante, gruppo musicale milanese che tornerà a collaborare con MTV per la promozione della nuova stagione del docu-reality. La partnership tra MTV e Aquafan durerà per tutta l’estate.

Ex On The Beach Italia è un docu-reality dove 8 single vengono ospitati in una località esotica per conoscersi e, magari, trovare un nuovo amore. La loro vacanza, però, verrà stravolta dall’arrivo dei loro ex.

La prima edizione italiana di Ex On The Beach è stata registrata a Pattaya, in Thailandia, mentre la seconda, a Marbella, in Spagna.