Ex on the beach Italia: la prima puntata in diretta dalle ore 22:50

Di Fabio Morasca mercoledì 22 gennaio 2020

La prima puntata della seconda edizione di Ex on the beach Italia in diretta.

Ex on the beach Italia è un docu-reality di MTV, condotto da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser, in onda ogni mercoledì sera, a partire dalle ore 22:50.

Ex on the beach Italia: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2020, andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di Ex on the beach Italia.

La seconda edizione del dating show di MTV sarà condotta da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser. Alla coppia, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2, spetterà il compito di commentare i colpi di scena, i retroscena e i momenti sopra le righe del programma.

Anche in quest'edizione di Ex on the beach Italia, ci saranno nuovi single, molto sexy e attraenti, che dovranno fare i conti con il loro passato sentimentale.

Durante una vacanza all'insegna di sole, mare e "avventure piccanti", ai concorrenti non resta che aspettare, con il fiato sospeso, l'arrivo dei loro ex fidanzati o fidanzate, pronti a scombinare i piani della loro vita da single.

Ex on the beach Italia: dove vederlo

La prima puntata di Ex on the beach Italia andrà in onda su MTV, canale 130 di Sky, a partire dalle ore 22:50.

Ex on the beach Italia è visibile anche in streaming su Now Tv.

Ex on the beach Italia: Second Screen

Ex on the beach Italia è presente sul web con una sezione a parte sul sito di MTV.

Su Facebook, invece, possiamo trovare il programma nella pagina ufficiale di MTV.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale di MTV è il seguente: @mtvitalia. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #mtvex.

MTV ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, sempre a partire dalle ore 22:50.