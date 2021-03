MTV Cribs Italia è la prima edizione italiana dell’omonimo programma di MTV, format storico in onda, negli Stati Uniti, dal lontano 2000, che andrà in onda su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) a partire dal prossimo 17 marzo, alle ore 21:10 (con due puntate a settimana), per un totale di 16 puntate.

MTV Cribs ci mostrerà le case e lo stile di vita di alcuni dei personaggi più amati e seguiti dalla Generazione Z, provenienti dal mondo del web, della musica, dello sport e non solo: Luis Alberto, Nima Benati, Charlie Charles con Sfera Ebbasta, Francesco Facchinetti, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Francesco Sarcina, Juan Fran Sierra, Paolo Stella, Luca Vezil, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, Francesca Rocco e Giovanni Masiero, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e i talenti della Defhouse.

Durante la giornata di oggi, si è tenuto l’evento di presentazione di MTV Cribs Italia, riservato alla stampa, moderato da Andrea e Michele di Radio Deejay, al quale eravamo presenti anche noi di TvBlog.

Cecilia Padula, direttrice di MTV e responsabile dell’area entertainment di ViacomCBS Italia, ha presentato il programma, sottolineando le differenze tra la versione italiana e quella originale statunitense:

MTV Cribs Italia è una produzione nuovissima, che facciamo insieme a Stand By Me. Abbiamo scelto un brand conosciuto ai più, con una prima stagione strepitosa e originale. La versione italiana sarà molto intima, molto “cribs”, termine inglese che significa “culla”. Entreremo nell’intimità dei protagonisti. È stato un progetto bello e interessante, con prospettive future. MTV Cribs è un brand ventennale. Nella versione internazionale, c’è un po’ di ostentazione “all’americana”. Qui, invece, ci concentreremo sulla personalità dei protagonisti. Avremo una versione intimista. Siamo italiani, ci piace entrare nella parte emotiva. MTV è andata a cercare persone vicine al nostro pubblico, creator, influencer, cantanti. Una seconda stagione? L’abbiamo già vista in prospettiva appena abbiamo pensato alla prima. Il programma sarà disponibile anche sui social network, dove saranno condivise piccole chicche, piccole cose aggiuntive riguardanti il privato dei protagonisti.

Tra i protagonisti intervenuti nel corso dell’evento, troviamo la coppia Cecilia Rodriguez/Ignazio Moser, il fashion blogger Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, sorella di Chiara, la coppia Francesco Rocco/Giovanni Masiero, ex GF13, Juan Fran Sierra, tra i protagonisti di Riccanza, e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Anche Elettra Lamborghini è intervenuta tramite video-messaggio:

Non sarò a casa mia, la mia casa è in ristrutturazione, ci vorranno 6 mesi! Non voglio darvi troppe anteprime sennò non lo guardate! Posso solo dirvi che mi vedrete ai fornelli!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso alcuni dettagli riguardanti la loro convivenza:

C.R.: “MTV ci ha messo un po’ di ansia nel sistemare la casa! Io sono una pantofolaia. Sono un’amante dei vestiti e il mio posto preferito nella casa è la cabina armadio. Quando io e Ignazio litighiamo, io sono drammatica, essendo sudamericana, quindi corro dentro il letto, così poi lui viene a prendermi! Vivere con Ignazio è come vivere come un figlio! Ignazio ha tanti difetti, ad esempio, non sa cercare le cose! La cosa più strana che Ignazio fa a casa è invitare le persone senza avvisarmi! Il difetto di Ignazio? Mi sono innamorata dei suoi difetti! La convivenza con lui va tanto bene…”.

I.M.: “MTV è stata antipatica al punto giusto nel farsi gli affari nostri! Stiamo arredando la nostra nuova casa. Io non sto decidendo nulla! La mia stanza preferita nella casa nuova sarà la palestra, lì deciderò io. Cecilia mi fa arrabbiare quando mi riordina casa e mi nasconde le cose! L’oggetto più brutto che Cecilia ha messo in casa è stato un cactus finto! La mania più strana che ha è che tende ad addormentarsi sul divano… Cecilia è molto sbadata, vive nel suo mondo ma è una cosa che mi piace molto di lei”.

Anche Luca Vezil ha svelato molti dettagli riguardanti la sua vita di coppia con Valentina Ferragni:

Io e Valentina abbiamo una collezione di ciabatte! Ne andiamo anche molto fieri! Riguardo l’arredamento della casa, è stato un 70-30. Valentina ha la fissazione dell’interior design, è molto ordinata. Io ho messo qualcosa per scombinare i colori. Abbiamo dedicato molto spazio anche a Pablo, il nostro terzo inquilino… Valentina ha più di una mania: i fiori, le candele, non dico che è un cimitero perché è un paragone brutto! Io ho la mania degli orologi, degli occhiali, delle bandane. Ho la fissa degli accessori e ho creato uno spazio apposito, ordinato per colori. Tra me e Valentina, la più ordinata è lei ma io sono più fissato con le manie.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, invece, sono in attesa del loro secondo figlio:

F.R.: “Io sono straordinata. Deve essere tutto preciso. All’inizio, era il contrario, lui era ordinato e io no. La cosa più strana che abbiamo fatto in casa? C’è stato un periodo che non avevamo le tende in camera e io mi cambiavo come se nulla fosse! E con Giovanni che mi diceva che qualcuno poteva vedermi! Lui, le cose strane, le fa quando io non ci sono!”.

G.M.: “Io e Francesca viviamo insieme dal primo giorno dopo il matrimonio, abbiamo fatto le cose un po’ all’antica. Io ero molto ordinato ma quando ho conosciuto Francesca, ho mollato gli ormeggi e mi sono affidato completamente a lei”.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Juan Fran Sierra:

Per me che viaggio tanto, casa mia è dove c’è la mamma, quindi è Barcellona, anche se vivo a Milano. A casa mia, non manca mai da bere, la musica e la gioia! Ho una stanza strana a casa mia, una stanza magica, ma non voglio svelare troppe cose, lo vedrete!

Terminiamo con Francesco Sarcina che ha dichiarato di non avere uno studio di registrazione in casa ma di vivere direttamente in uno studio: