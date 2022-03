La Rai pubblica i listini per l’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino il 10, il 12 e il 14 maggio 2022 in diretta dal PalaOlimpico: sia le due semifinali che la Grand Final – cui partecipa di diritto l’Italia in qualità di Big Five, ovvero uno dei 5 Paesi ‘fondatori’ – saranno trasmesse in prima serata su Rai 1 con Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini alla conduzione e in simulcast su RaiPlay con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi al commento. La programmazione vede anche la diretta su Radio 2 con Gino Castaldo ed Ema Stokholma, seguendo la copertura che in genere viene riservata ai Festival di Sanremo. Se non fosse per il commento in simulcast di Malgioglio e Corsi (immaginiamo in italiano, mentre la diretta su Rai 1 dovrebbe essere in inglese se si segue la ‘tradizione’ dell’ESC), sembrerebbe una settimana sanremese.

Ma l’evento è molto più grande: con 40 paesi partecipanti – inclusi Australia e Israele – e un’audience che comprende mezzo pianeta tra dirette e differite, l’impegno produttivo e televisivo della Rai si annuncia massiccio. Ma la proposta commerciale pubblicata su Rai Pubblicità guarda strettamente al mercato ‘interno’ e annuncia ‘indirettamente’ alcuni programmi collaterali che compongono l’offerta Rai per gli investitori pubblicitari.

L’arma segreta della Rai sembrano essere i The Jackal, ormai chiamati ad accompagnare gli eventi tv della tv pubblica. Ricordiamo il loro commento live (non memorabile, a dire il vero) alle partite degli Europei 2020 giocati la scorsa estate, giusto per citare il più recente. La loro presenza raddoppia per l’Eurovision Song Contest dal momento che sono previste due appuntamenti originali su RaiPlay.

Si parte con Eurovision Story, cinque puntate da 30′ in cui il collettivo racconterà la storia dell’evento che giunge nel 2022 alla sua 66esima edizione e che è stata vinta dall’Italia 3 volte (1964 con Non ho l’età (per amarti) di Gigliola Cinquetti; 1990 con Insieme di Toto Cutugno; 2021 con Zitti e buoni dei Måneskin) e che quindi viene ospitata dal nostro Paese per la terza volta (1965 a Napoli, 1991 a Roma, 2022 a Torino). Le cinque puntate ripercorrono la storia dell’evento le migliori edizioni dell’Eurovision con immagini di repertorio, interventi comici e interviste agli artisti italiani (e il rischio di un risultato alla PrimaFestival un po’ preoccupa…).

Non si rinuncia al Reaction Show, live su RaiPlay in occasione delle due semifinali e della finale: e ci si domanda perrché distrarre dal commento di Malgioglio e Corsi con un ulteriore commento, tanto più che nelle dirette il collettivo non dà il suo massimo (tanto più che nei formati scripted e brevi è vicino alla perfezione).

La proposta collaterale all’ESC 2022 in Italia appare, dunque, piuttosto misera. E si sente la mancanza di un bel format, corposo, magari da prima serata del sabato come avvicinamento all’evento magari condotto da Raffaella Carrà. Quanto manca….