Eurovision Song Contest 2021, l’atto finale andrà in onda questa sera, su Rai Uno, a partire dalle 20.40. Alla conduzione Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio pronti a tifare per l’Italia che è in gara con i Maneskin e la loro “Zitti e buoni”. Il rock a Rotterdam, per una puntata che decreterà il vincitore del ritorno di questo concorso europeo, dopo la paura dello scorso anno a causa della pandemia da Covid-19. Ai tempi, doveva essere Diodato a rappresentarci con la bellissima “Fai rumore”. Quest’anno, ecco la band graffiante ed energica dei Maneskin, amatissimi anche oltre i confini italiani. Ma scopriamo insieme le previsioni e i pronostici su chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2021…

Partiamo dal fatto che il brano dei Maneskin è il più scaricato della kermesse e la band romana scala la lavagna di Stanleybet.it: il successo vale 3 volte la scommessa, davanti alla favorita della vigilia, la francese Barbara Pravi con “Voilà”, che ora scivola a 3,75. Sul podio anche la maltese Destiny, interprete di “Je me casse”, e offerta a 7,00, poi l’Ucraina con i Go_A che sono approdati in finale con la loro “Shum” e che si giocano su Stanleybet.it a 8 volte la posta. Doppia cifra, a 10,00, per lo svizzero Gjon’s Tears con “Tout l’Univers”, a 15,00 il successo degli islandesi Daði og Gagnamagnið, in gara con la registrazione di una prova sul palco a causa della positività al Covid-19 di uno dei membri della band (come avvenuto per Irama a Sanremo 2021).

Nella finale di questa sera si sfideranno 26 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni.

Carolina Di Domenico veejay, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà chiamata ad annunciare in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana, con i punti assegnati dall’Italia ad un altro Paese in gara. Il pubblico di Rai1 potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell’Eurovision (ma non potrà votare per la canzone dell’Italia).

Inoltre, per la prima volta, la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2021 verrà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità anche alle persone cieche, attraverso l’audiodescrizione in diretta sul canale dedicato di Rai1 e su RaiPlay. Accanto ai sottotitoli in diretta dallo Studio di Saxa Rubra – che ormai da anni, sulla pagina 777 di Televideo, accompagnano questa produzione, garantendo ai sordi la piena comprensibilità anche dei testi di ben 26 canzoni in lingua straniera – l’audiodescrizione garantirà all’utenza cieca di cogliere tutti i dettagli, dai colori alle luci, alla scenografia, ai costumi, alle acconciature, alle coreografie, che contribuiscono alla migliore percezione di un evento di per sé spettacolare.

Martedì e giovedì, su Rai 4, sono andate in onda le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2021 che hanno permesso di scoprire i nomi dei 20 Paesi che si aggiungono ai 6 che, di diritto, sono già in finale, come previsto dal regolamento (Germania, Italia, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Regno Unito).

La diretta liveblogging della serata sarà seguita su Soundsblog.it