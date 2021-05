L’Eurovision Song Contest 2021 parte ufficialmente, su Rai4, con le due semifinali in esclusiva. Giunto alla 65ª edizione, il popolarissimo concorso canoro internazionale, promosso dall’Unione Europea di Radiodiffusione, si svolge quest’anno alla Ahoy Arena di Rotterdam. Saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo a commentare, dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi, le due semifinali, in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio2 Rai, martedì 18 e giovedì 20 maggio dalle 20.45.

All’edizione di quest’anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la finale. L’Italia, insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla finale.

L’Italia sarà rappresentata dai Måneskin, che partecipano con la canzone “Zitti e buoni” portata al trionfo sul palco dell’Ariston. Freschi del successo sanremese e del disco d’oro per il loro ultimo album “Teatro d’Ira Vol. I”, proveranno a riportare in Italia un trofeo che manca dal 1990.

Questa sera, nella prima semifinale i Måneskin mostreranno al pubblico una clip registrata della loro esibizione, effettuata durante le prove sul palco dell’Ahoy Arena. Ad aprire la serata ci sarà il vincitore del 2019, l’olandese Duncan Laurence. 16 Paesi in gara, ma solo 10 accederanno alla Finale. Nella seconda semifinale, in gara 17 Paesi di cui 10 raggiugeranno la finale.

A seguire, ecco tutti i Paesi in gara con rispettivi artisti e brani per l’Eurovision Song Contest 2021:

Albania – Anxhela Peristeri, Karma

Australia – Montaigne, Technicolour

Austria – Vincent Bueno, Amen

Azerbaigian – Efendi, Mata Hari

Belgio – Hooverphonic, The Wrong Place

Bulgaria – Victoria, Growing Up Is Getting Old

Cipro – Elena Tsagkrinou, El diablo

Croazia – Albina, Tick-Tock

Danimarca – Fyr & Flamme, Øve os på hinanden

Estonia – Uku Suviste, The Lucky One

Francia – Barbara Pravi, Voilà

Finlandia – Blind Channel, Dark Side

Georgia – Tornik’e Kipiani, You

Germania – Jendrik, I Don’t Feel Hate

Grecia – Stefania, Last Dance

Irlanda – Lesley Roy, Maps

Islanda – Daði & Gagnamagnið, 10 Years

Israele – Eden Alene, Set Me Free

Italia – Måneskin, Zitti e buoni

Lettonia – Samanta Tīna, The Moon Is Rising

Lituania – The Roop, Discoteque

Macedonia del Nord – Vasil, Here I Stand

Malta – Destiny, Je me casse

Moldavia – Natalia Gordienko, Sugar

Norvegia – Tix, Fallen Angel

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy, Birth of a New Age

Polonia – Rafał, The Ride

Portogallo – The Black Mamba, Love Is on My Side

Repubblica Ceca – Benny Cristo, Omaga

Regno Unito – James Newman, Embers

Romania – Roxen, Amnesia

Russia – Maniža, Russian Woman

San Marino – Senhit feat. Flo Rida, Adrenalina

Serbia – Hurricane, Loco loco

Slovenia – Ana Soklič, Amen

Spagna – Blas Cantó, Voy a quedarme

Svezia – Tusse, Voices

Svizzera – Gjon’s Tears, Tout l’Univers

Ucraina – Go_A, Šum

Quest’anno ci sarà anche l’Eurovision Italian Party, un’iniziativa online di Rai4 e RaiPlay. Una serie di clip di presentazione per conoscere i partecipanti di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Ema Stokholma e Saverio Raimondo ci presenteranno i cantanti in gara che si raccontano e ci parlano del loro legame con l’Italia attraverso un ricordo. Molti di loro interpretano una canzone della tradizione italiana. Si possono ascoltare, tra le altre, “Parole parole parole” interpretata dalla francese Barbara Pravi, “Azzurro” in una speciale versione acustica dell’azera Efendi e “Non ho l’età” dall’Israeliana Eden Alene.

Eurovision Italian Party è un programma di Eddy Anselmi con la regia di Giuseppe Bucchi. Produttore esecutivo Barbara Cuozzo.

Durante le due semifinali, sarà possibile commentare le serate sulle pagine ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram di Rai4.

La finale sarà trasmessa, invece, in diretta su Rai1, sabato 22 maggio dalle 20.40, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.