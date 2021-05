La settimana dell’Eurovision Song Contest 2021 è arrivata: lo slogan/hashtag è #OpenUp e vuole segnare una ripartenza dopo la cancellazione della scorsa edizione causa Covid, sosituita da un evento speciale non competitivo.

Quest’anno, invece, l’evento andrà in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam con il pubblico in sala, seppur contingentato, e i vari artisti sul palco. Solo alcune rappresentative non arriveranno in Olanda, come l’Australia che potrà scegliere se partecipare alla gara con il live-on-tape o con le prove realizzate in questi giorni in patria ma con un palco studiato perché fosse simile in tutto e per tutto a quello di Rotterdam.

ESC 2021 si apre ufficialmente domenica 16 maggio alle 18 (ora italiana) con il Turquoise Carpet che vede i 39 artisti in gara sfilare sul ‘tappeto rosso’.

Euovision Song Contest 2021, cantanti e canzoni concorrenti

La gara entra nel vivo martedì 18 maggio e giovedì 20 maggio (dalle 20.30 su Rai 4) con le due semifinali che decreteranno le finaliste 2021, cui si aggiungono i Big Five, ovvero le cinque nazioni che entrano di diritto alla finale perché tra i fondatori dell’EBU – European Broadcasting Union: si tratta di Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania. In finale accede di diritto anche il paese ospitante – vincitore dell’edizione precedente – ovvero l’Olanda.

In tutto quest’anno sono 39 i Paesi partecipanti sui 41 inizialmente annunciati: lo scorso marzo l’Armenia ha annunciato il proprio ritiro perché in ritardo con le deadline previste, mentre la Bielorussia è stata squalificata per contenuti politici contenuti nel proprio brano, in violazione al regolamento. Sul fronte ‘politico’, però, molto criticata in Patria Maniža per la sua Russian Woman, che condanna la situazione delle donne nel paese di Putin.

Una specifica sezione su RaiPlay permette di conoscere le canzoni e i cantanti in gara in questo Eurovision Song Contest. Riassumiamo però i paesi concorrenti e i brani in gara, in attesa del verdetto delle due semifinali che deciderà chi si sfiderà per la vittoria sabato 22 maggio dalle 20.30 (con diretta su Rai 1).

Albania – Anxhela Peristeri, Karma

Australia – Montaigne, Technicolour

Austria – Vincent Bueno, Amen

Azerbaigian – Efendi, Mata Hari

Belgio – Hooverphonic, The Wrong Place

Bulgaria – Victoria, Growing Up Is Getting Old

Cipro – Elena Tsagkrinou, El diablo

Croazia – Albina, Tick-Tock

Danimarca – Fyr & Flamme, Øve os på hinanden

Estonia – Uku Suviste, The Lucky One

Francia – Barbara Pravi, Voilà

Finlandia – Blind Channel, Dark Side

Georgia – Tornik’e Kipiani, You

Germania – Jendrik, I Don’t Feel Hate

Grecia – Stefania, Last Dance

Irlanda – Lesley Roy, Maps

Islanda – Daði & Gagnamagnið, 10 Years

Israele – Eden Alene, Set Me Free

Italia – Måneskin, Zitti e buoni

Lettonia – Samanta Tīna, The Moon Is Rising

Lituania – The Roop, Discoteque

Macedonia del Nord – Vasil, Here I Stand

Malta – Destiny, Je me casse

Moldavia – Natalia Gordienko, Sugar

Norvegia – Tix, Fallen Angel

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy, Birth of a New Age

Polonia – Rafał, The Ride

Portogallo – The Black Mamba, Love Is on My Side

Repubblica Ceca – Benny Cristo, Omaga

Regno Unito – James Newman, Embers

Romania – Roxen, Amnesia

Russia – Maniža, Russian Woman

San Marino – Senhit feat. Flo Rida, Adrenalina

Serbia – Hurricane, Loco loco

Slovenia – Ana Soklič, Amen

Spagna – Blas Cantó, Voy a quedarme

Svezia – Tusse, Voices

Svizzera – Gjon’s Tears, Tout l’Univers

Ucraina – Go_A, Šum