Tutte le canzoni in gara all’Eurovision Song Contest 2021

Le 39 canzoni dell’Eurovision Song Contest 2021 in un unico recap, in attesa delle semifinali del 18 e del 20 maggio e della finale del 22.

Un recap di tutte le 39 canzoni in gara all’Eurovision Song Contest 2021. Un rapido assaggio dei brani che le varie nazioni hanno selezionato – la maggior parte con un contest ad hoc – per partecipare all’evento più ‘comunitario’ che l’Europa conosca. Un evento amato anche oltre-continente, tanto che tra i Paesi partecipanti ci sono ormai da anni Australia e Israele (la cui attuale situazione politica, o meglio bellica, avrebbe fatto immaginare un ritiro dalla competizione, ma così non sarà).

In gara per l’Italia ci sono, come noto, i Maneskin con Zitti e Buoni, brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021: per rispettare il regolamento hanno dovuto modificare un po’ il testo della canzone per eliminare ogni forma di turpiloquio, ma il pezzo non perde certo di energia. La loro performance nelle prove sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam ha attirato l’attenzione, e non solo per gli outfit di Damiano.