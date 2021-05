Amadeus: l’Eurovision 2021 ai Maneskin, orgoglioso per questa storica vittoria

In una serata da ricordare con un finale al cardiopalma, nel vero senso del termine, ieri sera i Maneskin hanno vinto l’Eurovision song contest 2021 da Rotterdam. La vittoria è arrivata con il pezzo “Zitti e buoni” grazie al televoto del pubblico che ha seguito la serata televisiva dai vari paesi partecipanti alla storica competizione europea (e non solo europea). Il gruppo dei Maneskin ha acquisito il diritto a partecipare all’Eurovision 2021 grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2021 dello scorso mese di marzo. Se c’è quindi una persona che è stata fondamentale per la loro partecipazione all’Eurovision e quindi alla loro vittoria è stata chi ha scelto quel brano per Sanremo 2021.

Il nome di questa persona è ovviamente Amadeus, che nella sua qualità di direttore artistico dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo ha scelto questo brano, la vittoria quindi di ieri sera è un po’ anche la sua. TvBlog, nella bolgia di questa notte di note dal sapore europeo lo ha voluto sentire per una sua dichiarazione a caldo rispetto a questo esaltante risultato che riporta quello che un tempo si chiamava Eurofestival di nuovo in Italia dopo 31 anni. Ecco cosa ci ha detto questa notte al telefono :

L’ho ascoltata e scelta a settembre, non lo dimenticherò mai. Hanno conquistato Sanremo e l’Eurovision song contest !!! Sono felice per loro e orgoglioso di questa vittoria storica che arriva dopo 31 anni. Viva i Maneskin. Viva la musica italiana

Poche parole ma dense di significato quelle che ci ha dettato stanotte Amadeus, la cui direzione artistica e conduzione del prossimo Festival di Sanremo, quello si che dovrà essere il “Festival della rinascita”, sarebbe la degna conclusione -insieme all’insperabile amico Fiorello- di quello che diventerebbe un fantastico trittico alla guida della più importante e celebre rassegna canora italiana iniziato con il Festival del 2020.