Con la vittoria dei Maneskin, l’Eurovision 2022 si terrà in Italia.

Come da tradizione e regolamento, il Paese vincitore ospiterà l’edizione successiva del festival europeo e, grazie al trionfo di “Zitti e buoni”, le porte del nostro Paese si apriranno per tutta l’Europa.

Durante la conferenza stampa prima dell’esibizione dei Maneskin nella finale dell’Eurovision, il vice direttore di Rai Uno, Claudio Fasulo, dichiarò

“Riguardo la leggenda metropolitana della Rai che spera di non vincere l’ESC, la risposta è negativa. Noi speriamo di vincere, come si fa in tutte le competizioni. A noi piacerebbe molto ospitare il più grande evento musicale del mondo. Saremmo orgogliosi di farlo tra le nostre mura tricolori. Durante l’anno in cui Francesco Gabbani fu il favorito, prima di andare a Kiev, organizzammo un paio di riunioni in caso di una sua vittoria. La migliore ipotesi fu Torino. Non so se possa essere la migliore ipotesi anche oggi. Con la creatività si può arrivare dopo non si può arrivare con il denaro”.