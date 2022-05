Eurovision 2022, cosa succede se vince l’Ucraina?

Definiti i finalisti e anche l’ordine di esibizione della Grand Final di Eurovision 2022 – in onda sabato 14 maggio dalle 21.00 in diretta su Rai 1 dal Pala Olimpico di Torino – si scatenano i pronostici sulla vittoria.

Tra i favoriti, fin dalla vigilia, l’Ucraina in gara con i Kalush Orchestra e la loro Stefania, dedicata alla madre del frontman ma diventata un inno per tutte le madri ucraine alle prese con la tragedia più grande. Fa peraltro specie ricordare che la selezione nazionale per l’Eurovision, il VidBir, è andata in onda sulla tv pubblica ucraina lo scorso 12 febbraio, poco meno di due settimane prima dell’invasione russa. Sembra incredibile, ma una guerra sembrava lontana.

La Kalush Orchestra, peraltro, arrivò seconda, ma la vincitrice si ritirò prima di squalifica certa perché aveva viaggiato su territorio della Crimea, in violazione delle leggi nazionali. L’ESC è politica, come sosteneva un collega in conferenza stampa (“Smettetela di dire che è un evento apolitico e ammettete una buona volta che all’Eurovision la politica si fa“). Ma come dice il supervisor Osterdahl “mettiamoci d’accordo su cosa si intende per ‘evento politico’”. E se è partecipazione della cosa pubblica, tutto, in fondo, lo è. Il punto, magari, è nello stabilire valori e limiti.

Fatto sta che il brano dell’Ucraina è tra i favoriti per la vittoria finale. Pesa la situazione internazionale in questa generale approvazione per la Kalush Orchestra? Può essere, certo. Il contesto non è mai una variabile secondaria nell’esperienza umana. Già in Eurovision 2016 seguire l’assegnazione dei punti da parte delle giurie nazionali ebbe il sapore di uno ‘schieramento’ politico da parte delle Nazioni partecipanti in relazione all’occupazione russa della Crimea. Il brano stesso portato in gara da Jamala, 1994, era un omaggio ai tatari di Crimea deportati da Stalin per ‘denazificare’ l’area. Un brano politico, aderente alla situazione internazionale, molto bello e dalla messa in scena accattivante, che vinse quella edizione.

Una situazione del genere potrebbe ripetersi quest’anno. Ma cosa succerebbe se l’Ucraina vincesse l’Eurovision 2022? Dove si organizzerebbe l’ESC 2023? Con una guerra in corso sul gran parte del terrtorio nazionale, che ha visto anche riorganizzare il sistema televisivo nazionale – oggi confluito in un’unica offerta di informazione -, l’idea di ospitare un evento internazionale è alquanto stonata. E le immagini della postazione del commentatore ucraino, che sta seguendo l’ESC da un bunker, sono eloquenti.

🇺🇦 Ukraine’s #Eurovision commentator Timur Miroshnychenko is broadcasting from a bomb shelter this evening. pic.twitter.com/5t9rdtzA1n — William Lee Adams (@willyleeadams) May 10, 2022

La domanda, però, è stata formalmente posta in conferenza stampa al Supervisor Martin Osterdahl. La risposta è stata un capolavoro di temporeggiamento:

“Non voglio azzardare ipotesi in questo momento della gara. Là dove dovesse succedere, faremmo quel che facciamo sempre col paese vincitore: inizieremmo dei colloqui con l’emittente partner”.

Insomma, nessuna risposta, anche se vale il principio base per il quale al momento ‘non c’è’ un’emittente partner pienamente attiva sul territorio nazionale. Già in passato è successo che qualche paese vincitore abbia rinunciato – per motivi economici, più che altro – ad accogliere l’evento: sono quindi subentrati altri Paesi che si sono caricati l’onere dell’organizzazione.

Se l’Ucraina vincesse davvero Eurovision 2022, dunque, bisognerebbe capire cosa fare. Dipenderà anche, come ovvio, dall’andamento del conflitto. Nel caso, si potrebbe optare per una seconda edizione italiana, di nuovo a Torino magari: come detto sempre da Osterdahl, una seconda edizione di fila è più semplice per il paese organizzatore…

Vedremo.