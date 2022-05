Terminata la diretta, l’ultimo atto di Eurovision 2022 è la conferenza stampa dei vincitori. Un modo per respirare l’entusiasmo dei primi classificati, che lo scorso anno regalò non poche soddisfazioni tra la vittoria dei Maneskin, la polemica con la Francia per il ‘coca-gate’ e la palpabile delusione della Svizzera. Quest’anno tocca all’Ucraina con Stefania della Kalush Orchestra: per loro 439 dal televoto, mentre le giurie tecniche hanno dato loro 192. Niente da fare per gli altri favoriti, ovvero UK, Spagna e Svezia che ci hanno creduto fin quando non è stato dato il televoto dell’Ucraina.

Quest’anno la conferenza stampa conclusiva dell’Eurovision, quindi, vede protagonisti i membri della Kalush Orchestra, vincitori per l’Ucraina. E allora raccogliamo le dichiarazioni dei presenti. Anche per capire dove si terrà Eurovision 2023.