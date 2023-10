Teenager (e non solo) di tutta Italia, unitevi: c’è una nuova serie e nuovi personaggi tutti per voi. Stiamo parlando di Eppure cadiamo felici, nuova serie originale di RaiPlay, in esclusiva sulla piattaforma streaming da venerdì 6 ottobre 2023, di cui scopriamo il cast.

Un cast inevitabilmente formato soprattutto da attori giovanissimi, che danno volto e voce ai personaggi che qualcuno avrà sicuramente già conosciuto tramite le pagine dell’omonimo libro di Enrico Galiano (edito da Garzanti) da cui è trattala serie prodotta da Publispei con Rai Fiction, per la regia di Matteo Oleotto.

Ecco che, allora, troviamo Gaja Masciale (a breve anche ne I Leoni di Sicilia) nei panni della protagonista, affiancata da Costantino Seghi, Margherita Morchio (già vista in Volevo fare la rockstar e Curon) ed

Enea Barozzi. Tra gli adulti, invece, da citare Giorgia Wurth, Paola Sambo e Matteo Branciamore.

Eppure cadiamo felici, il cast

Gaja Masciale è Gioia Spada: la protagonista. Un’adolescente che non si sente in sintonia con i suoi coetanei e che si appassiona al mondo della fotografia. Si trasferisce con la madre a Gorizia, sua città natale, dove vive a casa della nonna. Una notte incontra per caso Lo (Costantino Seghi), di cui -pur cercando di resistergli- si innamora presto.

Costantino Seghi è Lo: un ragazzo misterioso di Gorizia, che incontra Gioia per caso, mentre lei vaga per le strade della città a tarda ora. Lo la difende da un gruppo di bulli: da lì nasce la loro amicizia, che presto si trasforma in altro. Lo sembra essere l’unico capace di capire il mondo di Gioia e viceversa. Ma Lo nasconde un segreto: non si fa vedere a scuola ed è sempre da solo…

Giorgia Wurth è Sabrina: la madre di Gioia, una donna spigliata, intraprendente, molto differente dalla figlia. Da giovane è andata via da Gorizia, interrompendo i rapporti con la madre, da cui ora torna in cerca di un luogo dove stare. Sabrina sembra avere dei problemi a trovare un posto stabile dove vivere e crescere la figlia, probabilmente anche a causa di ciò che è successo con il padre di Gioia.

Paola Sambo è Claudia: madre di Sabrina e nonna di Gioia. Anni prima ha fatto parte di un gruppo musicale abbastanza famoso insieme al marito, padre di Sabrina. Quando l’uomo è morto, Claudia si è chiusa in sé stessa, preferendo la solitudine al contatto con gli altri. Anche questo ha comportato un’incrinatura nel rapporto con Sabrina;

Matteo Branciamore è il Professor Bove: insegnante di chimica del liceo in cui studia Gioia. È un uomo che vuole approcciarsi ai studenti in modo differente, insegnando loro tramite la musica e le sue band preferite. In realtà, Bove è estremamente insoddisfatto della sua vita, e passa le giornate nei bagni della scuola a fumare, dando poi la colpa agli studenti;

Margherita Morchio è Sara: compagna di classe di Gioia che, come lei, non segue le tendenze e non vuole essere popolare. Le due diventano presto amiche;

Enea Barozzi è Andrea: compagno di scuola di Gioia, per cui si prende una cotta, non corrisposto. Andrea è anche appassionato di musica e candidato a rappresentante d’istituto.