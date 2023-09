RaiPlay, anche in questa stagione, torna a diventare terreno fertile per nuove sperimentazioni nel mondo delle serie tv, con produzioni in anteprima che, successivamente, andranno anche in onda sulla tv lineare. Questa volta è il turno di Eppure cadiamo felici, nuova serie originale RaiPlay (come anticipato da TvBlog) disponibile dal 6 ottobre 2023 e presentata oggi, mercoledì 27 settembre, alle 14:30 con una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Tratta dall’omonimo libro di Enrico Galiano (edito da Garzanti), Eppure Cadiamo Felici è prodotto da Publispei con Rai Fiction, è stata scritta da da Valerio D’Annunzio (Fiori sopra l’inferno) e Vanessa Picciarelli (Bangla-La serie) ed è diretta da Matteo Oleotto. Proprio il regista sarà tra i presenti alla conferenza stampa, insieme a Leonardo Ferrara (Capostruttura Rai Fiction) Verdiana Bixio (Presidentessa Publispei), lo stesso Galiano ed il cast, formato da Gaja Masciale, Costantino Seghi, Giorgia Wurth e Matteo Branciamore.

Di cosa parla Eppure cadiamo felici?

La serie è ambientata a Gorizia, dove si trasferisce la protagonista Gioia Spada (Masciale) con la madre Sabrina (Wurth), con cui non ha un buon rapporto. Gioia si sente estranea a scuola, incapace di appassionarsi a ciò che interessa le sue coetanee. L’unica passione che ha è quella per la fotografia, tramite cui riesce davvero ad esprimersi. Quando conosce Lo (Seghi), misterioso ragazzo, trova qualcuno che finalmente sembra capirla. Ma Lo nasconde un segreto.