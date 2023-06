Emilio Fede, contrariamente a quanto annunciato nelle scorse ore, non era presente ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi che si sono tenuti oggi pomeriggio al Duomo di Milano. Il giornalista, che ieri aveva confidato ad Alberto Gottardo nella trasmissione radiofonica Il Morning Show il desiderio di “sedermi di fianco a lui” perché “io gli ho voluto bene come a un fratello”, in un video pubblicato su Instagram (si tratta di una diretta realizzata oggi, proprio mentre erano in corso le esequie, con tanto di diretta tv a reti praticamente unificate) ha raccontato in maniera confusa, affannata e rabbiosa l’inconveniente che non gli ha permesso di presenziare al centro del capoluogo lombardo per dare l’ultimo saluto all’amico di sempre Silvio Berlusconi. Così, appellandosi anche a “Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Pompieri“, l’ex direttore di Tg1 (per poco più di un anno), Studio Aperto (per quasi tre anni) e Tg4 (per vent’anni, fino a marzo 2012) ha detto:

Il mio autista è sparito, non si è fatto trovare – un personaggio squallido che va arrestato – ha bloccato la mia macchina non consentendomi di partire in tempo per raggiungere Piazza Duomo. Già soltanto a dirlo piango di tutto. Questo personaggio ci ha fatto scendere dalla macchina, ha buttato via le chiavi e ci ha lasciato per strada. Oggi è il momento del dolore sì, ma anche della rabbia.

Struggente il finale del video (lo trovate qui sopra in versione integrale), girato mentre viaggiava verso Arcore a bordo della macchina di “un amico giornalista” incrociato per caso dopo il problema vissuto con l’autista. Fede, infatti, ha chiosato rivolgendosi direttamente all’ex Presidente del Consiglio che ha sempre elogiato e mostrato di apprezzare anche davanti alle telecamere:

Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’.

Lunedì scorso Emilio Fede aveva appreso la notizia della scomparsa dell’86enne fondatore di Mediaset mentre si trovava in diretta su Instagram, social che frequenta da qualche tempo e al quale affida spesso riflessioni e ricordi.