Funerali Silvio Berlusconi: i momenti più significativi (video)

I funerali di Silvio Berlusconi, in diretta nazionale da Piazza Del Duomo a Milano, sono stati raccontati soprattutto attraverso immagini, filmati, momenti che, per tanto tempo, resteranno nella storia della televisione. In questo post, abbiamo cercato di riassumere i momenti più significativi di questa giornata che ha scandito, di fatto, le ore dell’addio all’ex Presidente del Consiglio.

Tv I funerali di Silvio Berlusconi in diretta

Maria De Filippi vestita in bianco ai funerali di Silvio Berlusconi

Rompendo tutti gli schemi (con il colore nero protagonista in segno di lutto), la conduttrice di ‘Amici’ è apparsa con un completo bianco. La giornalista del Tg5 chiarisce i motivi di questa scelta:

"Silvio Berlusconi diceva sempre 'vestitevi di chiaro e se potete i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce' Avete visto Maria De Filippi vestita di bianco, credo che l'abbia fatto pensando a lui" #Berlusconi #specialetg5 #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/1DPAtNRkVD — #CiaoSilvio 🇮🇹 (@Boomerissima) June 14, 2023

Guarnieri: “Avete visto Maria De Filippi vestita di bianco? Silvio Berlusconi diceva sempre ‘Vestitevi di chiaro e se potete i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce’ Mi fa sorridere questa cosa perché me la sono sentita dire tante volte. Credo che Maria De Filippi l’abbia fatto pensando a lui, perché sapeva che a lui piaceva”.

Chi non salta comunista è: la commozione di Elena Guarnieri

Durante il collegamento con lo speciale del Tg5, la Guarnieri, emotivamente coinvolta, interrompe il racconto (“Lo aspettavamo a Roma per alcuni impegni di lavoro, sapevamo che sarebbe stato sottoposto a visite e ricoveri, ma non avremmo mai pensato al peggio, non ce lo spettavamo”) per far ascoltare il coro dei sostenitori del Cavaliere accorsi in piazza per far sentire la propria vicinanza alla famiglia e ai dirigenti di tutte le sue imprese. Fatica a trattenere l’emozione.

La giornalista si commuove in diretta sentendo il coro "chi non salta comunista è" #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/1DJABxfi75 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 14, 2023

Il Tg1 inquadra Maria De Filippi nei posti assegnati alle alte cariche dello Stato

L’inviata del Tg1, Cecilia Primerano, riassume le assegnazioni di seduta degli ospiti presenti al funerale. “A sinistra le alte cariche dello Stato”. L’inquadratura stacca su Maria De Filippi (che occupa quelle postazioni) che, qualche minuto dopo, avrà al proprio fianco, Silvia Toffanin. Tenero anche l’abbraccio con Pier Silvio Berlusconi.