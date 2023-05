Il malinconico tramonto di Emilio Fede va in diretta Instagram, davanti a quasi 14 mila seguaci. Alla soglia dei 92 anni (li compirà il prossimo 24 giugno), lo storico direttore di Tg1 e Tg4 sui social quasi ogni giorno propone live da casa rievocazioni dei successi raggiunti in carriera e aggiorna i follower sui problemi di salute che oggi lo infastidiscono, tra macchie solari sul viso e dolori alla schiena che gli impediscono di dormire. Immancabili i riferimenti all’amicizia con Silvio Berlusconi, per i cui miglioramenti delle condizioni di salute si mostra assai felice.

Ad un certo punto, il giornalista che per primo annunciò in tv nel 1991 l’inizio dell’operazione Desert Storm durante la Guerra del Golfo e che lo scorso anno tornò sul piccolo schermo, si rivolge alla collaboratrice domestica: “Perché te ne vai? Poi rimango solo! Cerchiamo una persona, io gli do 2 mila euro al mese e sta qui con me. Non c’è problema, se tu non vuoi più venire! Se c’è una persona, gli do 3 mila euro al mese e sta qui con me. Non conosci una persona che può dormire qua?“.

Emilio Fede snocciola aneddoti, ripercorre, anche con l’ausilio di fotografie, i momenti felici della sua vita professionale e personale, si commuove spesso parlando della moglie defunta Diana De Feo e di Aldo Moro, si compiace per la sua inchiesta del 1968 sulla bistecca drogata e rievoca gli inizi a Fininvest: “Ricordo di aver incontrato Berlusconi quando rientrava in Italia dalla vittoria della Coppa intercontinentale“. Ci fu uno scambio di due battute prima a distanza e poi in un ristorante, quindi l’accordo fatto a casa del Cavaliere: “Feci una scorrettezza perché all’epoca ero su Rete A, sono stato imperdonabile, ha dominato l’egoismo“.

E a chi gli scrive ‘non ti fermare‘, Fede, da vero lottatore, risponde così: