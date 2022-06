Emilio Fede torna in tv a 91 anni (li compirà il 24 giugno). Il giornalista, storico direttore del Tg4, è tornato sul piccolo schermo già lunedì scorso, 6 giugno, nel programma Punti di vista, in onda su Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre, visibile in tutta Italia), la rete edita da Riccardo Scarlato.

Emilio Fede ha affiancato il padrone di casa Kevin Dellino e continuerà a farlo per i prossimi quattro lunedì in seconda serata su Go-Tv, emittente che in tempi recenti ha fatto notizia per aver arruolato anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile.

Al settimanale Chi, Fede ha commentato con queste parole il suo ritorno televisivo:

La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo.

Fede è stato interpellato anche sul rapporto con Silvio Berlusconi, che per tanti anni è stato il suo editore a Mediaset:

Ho visto la promozione del Monza in serie A come un segno del destino. Non sento Berlusconi da tempo. La notte di Natale mi ha chiamato e ha detto: “Vieni qui a cena con noi”. Ma io, a causa di una caduta rovinosa, ero su una carrozzina e non volevo farmi vedere. Ci tornerò se mi invita di nuovo, camminando sulle mia gambe, la mia vita è sempre legata a lui.

Il giornalista, che nel 2012 ha lasciato, non senza tensioni, Mediaset (poi c’è stata una fugace parantesi a Vero), da qualche anno è attivo su Instagram dove si collega spesso in diretta raccontando ai suoi follower (poco più di 5 mila) la sua quotidianità, commenta l’attualità e si lascia andare talvolta alla commozione soprattutto quando parla della moglie Diana De Feo scomparsa a giugno 2021. Abitualmente Fede chiude le sue live Instagram con una preghiera e un pensiero per gli ammalati.