Emigratis torna per una quarta edizione nel 2022, questa volta su Canale 5. Ospiti a Facciamo finta che, la trasmissione radiofonica condotta da Maurizio Costanzo su R101, Pio e Amedeo hanno annunciato l’inizio delle riprese, che porteranno alle nuove puntate che andranno in onda in primavera.

Emigratis 2022, dove guardarlo

Novità di questa quarta edizione è il passaggio da Italia 1, dove fino ad ora il programma è andato in onda, a Canale 5. Pio e Amedeo sono approdati per la prima volta con un loro show sull’ammiraglia Mediaset nella scorsa primavera, con Felicissima Sera, grazie al quale, soprattutto per merito degli ascolti raccolti nel corso dei tre appuntamenti, hanno ora l’opportunità di tornare in onda con un loro programma.

Emigratis 2022, quando va in onda

Le nuove puntate di Emigratis sono previste, stando ai listini di Publitalia, per la primavera, precisamente nella collocazione di prima serata del giovedì. Il programma di Pio e Amedeo quindi dovrebbe seguire la messa in onda della nuova edizione dell’Isola dei famosi che partirà lunedì 21 marzo.

Emigratis 2022, puntate

Pio e Amedeo, prima dell’annuncio delle registrazioni di un nuovo ciclo di puntate, avevano annunciato parecchie perplessità circa la possibilità che l’esperienza di Emigratis potesse avere un seguito. A maggio 2020 dissero in radio:

Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi.

Il duo comico ha ora spiegato così la scelta di accettare la realizzazione di un’altra edizione del programma, edizione che però questa volta dovrebbe essere conclusiva:

Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis. L’idea per farci tornare è stata quella di far ripartire il mondo: speriamo davvero sia di buon auspicio per l’Italia far vedere come sta reagendo l’estero a questo post, speriamo, pandemia.

Emigratis 2022, registrazioni

Annunciando la nuova edizione, al contempo Pio e Amedeo hanno rivelato che le registrazioni della nuova edizione sono già partite: