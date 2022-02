Publitalia ’80 la concessionaria di pubblicità delle reti televisive – free on air – del Gruppo Mediaset ha pubblicato la composizione del palinsesto per l’ultima parte della stagione televisiva, dal 27 marzo al 28 maggio 2022.

Ci sofferimiamo in particolare sul prime time delle principali tre reti, dove i riflettori sono puntati soprattutto sulla rete ammiraglia, Canale 5. Mantiene alta l’asticella dell‘intrattenimento con due serate dedicate al reality show, altrettante per i varietà di produzione interna Mediaset, due prime time per la fiction oltre che l’asso nella manica chiamato serale di Amici, in onda dopo la fine di C’è posta per te.

Su Italia 1 attenzione su La pupa e il secchione show con l’ingresso di Barbara d’Urso e Le iene show, mentre Rete 4 conferma le 6 serate su 7 a base di attualità con talk show e approfondimenti.

Andiamo ad osservare nel dettaglio, ricordando che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni:

Canale 5: primavera 2022

Si parte dal lunedì sera, da anni dedicato al reality show. Dopo il termine della sesta edizione di Grande Fratello VIP, il testimone passerà alla nuova stagione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il programma, esattamente come l’anno scorso, avrà un doppio appuntamento settimanale. Il secondo andrà in onda di giovedì.

Sempre di giovedì (data da definirsi) dovrebbe tornare un titolo proveniente da Italia 1, Emigratis con la coppia Pio e Amedeo.

Il martedì sarà una serata più ‘slegata’, infatti il cinema sarà il genere predominante, ma l’appuntamento con lo sport non mancherà, dunque spazio anche alla fase finale della Champions League.

Al mercoledì fiction (con eccezione di una serata per trasmettere la semifinale di Coppa Italia), due i titoli in programma: Più forti del destino con Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta e Loretta Goggi e Viola come il mare, produzione che ha nel cast Can Yaman e Francesca Chillemi.

Il venerdì sarà di nuovo varietà con una produzione intrattenimento made in Mediaset condotto da Enrico Papi: Big show.

Al sabato, come detto, ritornerà Amici con la fase finale, mentre la domenica serà sarà riservata al ritorno dello Show dei record condotto da Gerry Scotti. Resta una parentesi ancora non del tutto chiusa per Avanti un altro in versione “pure di sera“, il game show di Bonolis e Laurenti infatti ha subìto uno stop per bassi ascolti. Gli ultimi appuntamenti saranno recuperati prossimamente.

Italia 1: primavera 2022

La rete diretta da Laura Casarotto conferma lo schema a base di film, produzioni e intrattenimento. Dal lunedì alla domenica – salvo eccezioni per l’inizio de La pupa e il secchione show il martedì e Le iene show, il mercoledì – Italia 1 dedicherà il prime time al cinema. In particolare il sabato il film scelto sarà dedicato a tutta la famiglia.

Come citata, La pupa e il secchione show scalda i motori. In arrivo da martedì 15 marzo (un giorno dopo la finale del GF VIP, su Canale 5) con la nuova conduzione affidata a Barbara d’Urso per 8 puntate.

Rete 4: primavera 2022

Per la rete dell’informazione Mediaset, il palinsesto invernale viene confermato anche per la prossima primavera.

Così, al lunedì Nicola Porro continuerà il suo percorso in Quarta Repubblica, il martedì ritroveremo Mario Giordano per Fuori dal coro, nella nuova collocazione del mercoledì Veronica Gentili condurrà Controcorrente prima serata, al giovedì Paolo del Debbio approfondirà i temi d’attualità in Dritto e Rovescio, mentre al venerdì saranno dibattuti i gialli italiani in Quarto grado.

La serata da ‘oasi felice’ è quella del sabato, riservata ad un film. In chiusura di settimana, la domenica si trova la Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi.